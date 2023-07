WoW: Neue Spieler werden aus Dungeons gekickt – „Das Schwierigste am Spiel ist es, an der Community vorbeizukommen“

World of Warcraft geht mit seinen Neulingen ziemlich ruppig um. Immer wieder werden sie aus Dungeons gekickt – und das ist ein großes Problem.

Mit seinen beinahe 20 Jahren ist World of Warcraft eines der langlebigsten MMORPGs aller Zeiten. Doch dabei haben sich leider auch eine Reihe von unschönen Dingen in die Community geschlichen, die den Spielspaß vor allem für neue Spielerinnen und Spieler reduzieren.

Besonders die ersten Besuche in Dungeons können prägend für das Erlebnis in einem Spiel sein. Doch Veteranen haben oft gar nicht die Zeit oder Geduld, neue Helden auszubilden – und beim kleinsten Fehler wird sofort gekickt. Ein großes Problem, das andere Schwierigkeiten in WoW nur noch verstärkt.

Was ist das Problem in Dungeons? Für einen großen Teil der Community von WoW sind Dungeons im Level-Bereich genau dafür gedacht: Schnelles Leveln der Charaktere. Wer nur eben einen Twink auf die Maximalstufe bringen möchte, will das zumeist schnellstmöglich erledigen und hat keine Lust, sich stundenlang im gleichen Dungeon aufzuhalten.

Genau das ist allerdings ein großes Problem, wenn mal ein komplett neuer Held in der Gruppe ist, der den Dungeon oder die Mechaniken des Spiels noch nicht so gut kennt. In dem Fall verlieren die Veteranen gerne mal die Geduld und kicken den Spieler beim kleinsten Anlass, um rasch Ersatz zu finden.

Im Subreddit von WoW wehrt sich MuscleFlex_Bear gegen so ein Verhalten im Beitrag „Hört auf, Leute aus Level-Dungeons zu kicken“ und bekam dafür jede Menge Zuspruch.

Der aktuelle Mega-Dungeon von WoW ist definitiv nichts für Neulinge:

Worum geht’s in dem Beitrag? MuscleFlex_Bear beschreibt seine Erfahrungen in Level-Dungeons und die sind wohl recht ruppig:

Ich schwöre, in jedem Level-Dungeon in dem ich war, bekomme ich eine Anfrage, Spieler X aus der Gruppe zu kicken mit Begründungen wie „wtf“, „zu langsam“ oder „niedrige DPS“. Diese Dungeons sind nicht schwierig, sie benötigen sehr wenig Können oder Mühe, um bestanden zu werden. Ich stimme jedes Mal für NEIN ab. Hört auf euch so zu benehmen, als würde jede Person nur power-leveln und spielt einfach mal das Spiel.

90 % Zustimmung und mehr als 2.8000 Upvotes geben ihm Recht und viele streuen ihre eigenen Kommentare bei:

So schreibt eddicwl:

Die größte Hürde für neue Spieler ist es nicht, das Spiel zu lernen, sondern an der Community vorbeizukommen. Ich verstehe wirklich nicht, warum so viele Spieler auf der einen Seite eine „Los, los, los“-Meta-Rush-Mentalität für triviale Inhalte haben, aber sich auf der anderen Seite über einen Mangel an Heilern und Tanks beschweren. Wenn man die neuen und zurückkehrenden Spieler so verscheucht, dann wird das Problem nur noch schlimmer.

Auch Hrekires stimmt dem zu:

Sehe ich auch so, außer jemand ist afk oder nur auf „Folgen“ aber macht buchstäblich nichts, dann vote ich den in einem Level-Dungeon auch nicht raus.

Das sagen Neulinge zu den Kicks: Auch viele neue oder ehemals neue Spielerinnen und Spieler berichten von ihren Erfahrungen und erklären, dass sie schon oft aus Dungeons geworfen wurden – und das bereits nach wenigen Sekunden.

„Ich bin brandneu in WoW und wurde aus meinen ersten Dungeons gekickt. Das hat mich fast dazu gebracht, das Spiel zu deinstallieren und einfach aufzuhören. Einige Leute sind einfach grundlos gemein.“

„Der größte Grund, warum ich aufgehört habe, das Tanken lernen zu wollen ist die Community. Du machst eine Sache falsch und selbst wenn es die Gruppe nicht auslöscht, beleidigen sie dich ohne Ende.“

„Ich wurde schon gekickt, weil ich mir den Questtext in einem Dungeon durchgelesen habe. Jetzt schaue ich mir die Texte immer nachträglich auf wowhead an, weil ich nicht gekickt werden möchte.“

Habt ihr auch solche Erfahrungen in Dungeons gemacht? Oder gehört ihr zu den Leuten, die schnell durchkommen wollen und keine Lust auf „Noobs“ haben?