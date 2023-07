WoW: Patch 10.1.7 kommt schon – Traditionsrüstung für Nachtelfen, Untote und neue Events

Der nächste Patch für World of Warcraft ist schon in den Startlöchern. Wir verraten, was die Entwickler mit Patch 10.1.7 vorhaben.

Obwohl Patch 10.1.5 Risse in der Zeit gerade erst (mit einigen Turbulenzen) live gegangen ist, hat Blizzard bereits das nächste Update auf den PTR von World of Warcraft geschmissen. Der Patch 10.1.7: Inkarnation des Zorns wurde vorgestellt und die wichtigsten Inhalte bereits angekündigt. Obwohl das auch wieder nur ein kleinerer Patch ist, dürften sich so manche Spieler auf die Neuerungen freuen.

Das Wichtigste in Kürze:

Einen Release-Termin für Patch 10.1.7 gibt es noch nicht

Nachtelfen und Untote bekommen ihre Vermächtnisrüstung

Es gibt neue Welt-Ereignisse, die Traumsprünge

Der Mega-Dungeon „Dämmerung des Ewigen“ wird für den heroischen Schwierigkeitsgrad in 2 Dungeons aufgeteilt

Es gibt neue Story-Quests zu Tyr

Zwei Feiertage werden aktualisiert: Das Braufest und die Schlotternächte

Wann erscheint Patch 10.1.7? Ein Release-Datum für den Patch gibt es noch nicht. Wenn Blizzard aber das aktuelle Tempo der Veröffentlichungen beibehält, dann dürfte der Patch in 6 bis 8 Wochen aufschlagen – also Ende August oder Anfang September. Bestätigt ist dieser Termin allerdings noch nicht.

Das Cinematic aus dem aktuellen Patch seht ihr hier:

Der neue Content in Patch 10.1.7 – Inkarnation des Zornes

Traditionsrüstung für Verlassene und Nachtelfen

Endlich bekommen zwei weitere Völker ihre Traditionsrüstungen spendiert. Dieses Mal sind auf Seiten der Horde die Verlassenen dran, während auf Seiten der Allianz die Nachtelfen ihre Traditionsrüstung erhalten.

Wie üblich geht der Erhalt der Rüstung mit einer exklusiven Questreihe einher, die nur für das jeweilige Volk zur Verfügung steht. Auch wenn Details zu der Questreihe noch fehlen, dürfte es wohl um die Zukunft beider Völker gehen. Immerhin haben die Untoten gerade erst einen neuen Rat installiert, während die Nachtelfen einen neuen Weltenbaum gepflanzt haben.

Einen ersten Blick auf die Rüstung der Verlassenen gibt es bereits:

Die neue Traditionsrüstung der Verlassenen.

Dämmerung des Ewigen auf heroisch

Der Mega-Dungeon „Dämmerung des Ewigen“ ist bisher nur auf mythischer Schwierigkeit verfügbar und da auch recht knackig. Damit auch alle, die mit dem hohen Schwierigkeitsgrad nicht glücklich werden, zumindest in den Dungeon reinschnuppern können, wird er in zwei Areale aufgeteilt. Diese fungieren dann als jeweils einzelne, heroische Dungeons.

In das „Mythisch+“-System wird der Dungeon allerdings noch nicht implementiert. Das dürfte frühestens mit Patch 10.2 der Fall sein.

Neue Events: Traumsprünge

Hier hat Blizzard bisher erst recht wenig Infos veröffentlicht. Klar ist aber, dass jede Woche eines der vier ursprünglichen Gebiete von Dragonflight eine besondere Verbindung zum Smaragdgrünen Traum hat und dort „Wachtraumportale“ entstehen, die neue Herausforderungen mit sich bringen.

Dazu gibt es neue Rare-Mobs und besondere Event-Bosse, die auch hochstufige Ausrüstung hinterlassen können.

Aus der Roadmap geht hervor, dass der Patch im „Herbst“ live gehen soll und das wäre strenggenommen erst im Oktober – aber das erscheint ein bisschen spät.

Neue Anpassungen für Nachtelfen und Untote

Zusätzlich zu den Traditionsrüstungen wird die optische Vielfalt der Verlassenen und Nachtelfen erhöht. So gibt es für die Nachtelfen neue Tätowierungen für Gesicht und Körper, während Untote sich über neue Hautfarben freuen können.

Freut ihr euch schon auf Patch 10.1.7? Oder habt ihr gerade noch genug in WoW zu tun?