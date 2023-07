WoW hat ein neues Shop-Mount – Vielleicht habt ihr es schon bekommen

Ein Fisch als Reittier ist für manche daher der Hinweis, dass es im nächsten Addon um Wasser und das Meer gehen wird – also etwa eine „Südsee“-Erweiterung mit Piraten oder einem Wasser-Gebiet, in dem man zum Beispiel wieder auf Königin Azshara trifft.

Manche ahnen Hinweis auf neues Addon: Neue Reittiere im Shop sind häufig auch ein Grund zur Spekulation. In der Vergangenheit waren Mounts gelegentlich ein versteckter, erster Hinweis darauf, wohin es mit World of Warcraft in der nächsten Erweiterung gehen könnte.

Was ist das für ein Reittier? Der „wunderbare Wellenschnauzer“ ist ein ziemlich großer Fisch, der Euch künftig für die Spielwelt von Azeroth trägt. Der Fisch mit den langen Barteln erinnert an die Ästhethik der Ankoaner aus Naz’jatar und das ist auch gewollt. Die Ankoaner sind für die Aufzucht dieser Fische verantwortlich.

Der Ingame-Shop von World of Warcraft wird in regelmäßigen Abständen mit neuen Inhalten befüllt. Für Reittier-Sammler gibt es jetzt ein neues, cooles Mount als Teil eines 6-Monats-Abos. Doch viele von euch dürften das Reittier „einfach so“ erhalten, ohne ein neues Abo abschließen zu müssen.

Insert

You are going to send email to