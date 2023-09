WoW: Im Handelsposten gibt’s jetzt ein Reittier, für das ihr sonst monatelang farmen müsst

Was gibt es sonst noch? Abgesehen von der Krabbe gibt es auch wieder einiges im Handelsposten zu kaufen. Vor allem die ersten drei Klassensets, nämlich für Priester, Paladin und Schurke, sind einen Blick wert. Wenn ihr ein Set zusammen mit den dazugehörigen Waffen kaufen wollt, müsst ihr allerdings bereits 950 Händlerdevisen berappen – das ist fast der ganze Betrag, den ihr in einem Monat verdienen könnt.

Der Handelsposten in World of Warcraft ist ein ziemlich beliebtes Feature und bringt jeden Monat neue Belohnungen. Jetzt ist der September gestartet und damit gibt es neue Waren und Aufgaben, um euer Reisetagebuch zu füllen und neue Händlerdevisen zu sammeln.

Insert

You are going to send email to