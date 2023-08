Vermeintlicher Insider erklärt, wie Star Citizen das Geld der Spieler verbrennt: „Kunstwerke im Büro kosten mehr, als ich verdiene“

Erst vor kurzer Zeit knackte Star Citizen einen neuen Rekord im Crowdfunding. Über 600 Millionen Dollar haben die Fans bisher in das Spiel investiert. Doch nun meldete sich ein angeblicher ehemaliger Entwickler zu Wort, der 7 Jahre bei dem Studio gearbeitet haben will. Er lobt das Spiel und seine Kollegen, doch sieht den Umgang mit Geld in der Führung kritisch.

Was sagt der Entwickler genau? Der Reddit-Nutzer Ryden-55 behauptet, er selbst habe Star Citizen zu Beginn finanziell unterstützt und wurde später als Entwickler eingestellt. Nach 7 Jahren soll er dieses Jahr entlassen worden sein – und das, obwohl das SciFi-MMORPG allein in den vergangenen 6 Monaten über 60 Millionen Dollar eingenommen hat.

Zum Vergleich:

Guild Wars 2 machte 2022 einen Umsatz von 71 Millionen Dollar – in einem Jahr mit Addon- und Steam-Release.

Star Wars: The Old Republic machte in 10 Jahren einen Umsatz von insgesamt 1 Milliarde Dollar, also im Schnitt 100 Millionen pro Jahr. Das meiste davon dürfte aber in den ersten Jahren verdient worden sein.

Star Citizen kann also rein von den Einnahmen gut mit bereits etablierten Titeln mithalten.

Der Entwickler hat auch eine Erklärung, wo das ganze Geld hinfließen soll, nämlich in das neue Hauptquartier in Manchester:

Meiner Meinung nach hat das Unternehmen zu viel in das gerade errichtete Büro in Manchester investiert. Sie machen sich mehr Gedanken über die Wandgestaltung als über Investitionen in zusätzliche Mitarbeiter.

Das passt grob auch zu dieser Aussage: YouTuber zeigt, 600-Mio-$-MMORPG Star Citizen verspricht seit 10 Jahren: „Entwicklung geht bald viel schneller“. Doch schneller geht gefühlt gar nichts.

Entwickler werden entlassen, obwohl man lieber bei der Büroeinrichtung sparen sollte

Was sagt der ehemalige Entwickler noch? In seinem Thread betont er mehrfach, dass die Entwickler bei CIG sehr talentiert seien und einige revolutionäre Ideen hätten. Er sei weiterhin ein Fan von Star Citizen. Doch der verschwenderische Umgang mit Geld stößt ihm sauer auf.

Es ist fantastisch, es [das Hauptquartier] zu betreten. Aber sobald ich erfahren hatte, dass ich entlassen wurde, sah ich alles mit anderen Augen. Einige der Kunstwerke entsprachen meinem Gehalt oder sogar dem von mehreren Leuten. Wenn man sich die Kosten für Büromöbel (Möbel, nicht Hardware) ansieht, könnte man jemanden mit zwei Einrichtungsgegenständen bezahlen. ZWEI. Es gibt eine große Anzahl von Büros, und als ich hörte, dass ein Einstellungsstopp verhängt wurde und es dann zu Entlassungen kam, musste ich meine Meinung kundtun.

Die Probleme lägen jedoch nicht nur in der Verschwendung des Geldes, sondern auch in der Art und Weise, wie das Geld verdient wird.

Die Preiserhöhungen für Schiffe in diesem Jahr sieht der Entwickler kritisch. So kostete die Cutless Black bisher 100 Dollar und wurde auf 110 Dollar angehoben. Auch andere Schiffe wurden teurer gemacht. Davon riet er selbst den Verantwortlichen ab, doch die ignorierten es: „Die Leute werden es sicher kaufen, es ist eine Cutlass.“

Was sagt er zur Zukunft des Spiels? Die sieht er eher kritisch. Das Studio müsse ständig neues Geld generieren, ansonsten könnten sie sich nicht lange über Wasser halten. Generell ist er verwundert, wie leicht Leute sich zum Geldausgeben motivieren lassen, etwa wenn es zu Rabatt-Aktionen kommt.

Er selbst wird Star Citizen vorerst nicht mehr unterstützen, auch weil viele Versprechen nicht eingehalten wurden:

Ich werde keinen Cent ausgeben, bis das Spiel vollständig ausgeliefert wird. Ich bin über einen Zeitraum von 5 Jahren ein Concierge-Unterstützer geworden [dafür muss man mindestens 1.000 Euro ausgeben], aber ich möchte das Spiel in seiner jetzigen Form nicht spielen, was mich schmerzt, weil ich möchte, dass es erfolgreich wird. Ich werde jedoch nicht einfach wiederholt ein Produkt testen, das zu diesem Zeitpunkt bereits veröffentlicht sein sollte.

Am Ende seines Beitrags betont er nochmal, dass er dem Spiel und seinen ehemaligen Kollegen alles Gute wünscht, hofft aber, dass die Spieler künftig stärker “mit ihrem Geldbeutel abstimmen.” Er hofft auch, dass sein Beitrag keinen Hass in Richtung CIG und den Mitarbeitern auslöst, sondern er wollte einfach seine Perspektive auf die Entwicklung des Spiels teilen.

Star Citizen erschien offiziell 2016 im Early Access, doch wichtige Features fehlen

Wie verlief die Entwicklung bisher? Star Citizen bekam 2013 über Kickstarter 2,1 Millionen Dollar und versprach einen Release für das Jahr 2014. Mit den Jahren wuchsen aber Budget, Team und Vision des Projekts. Bis heute gibt es kein Release-Datum.

Seit 2016 gibt es jedoch eine spielbare Version, die als “Early Access” bezeichnet wird. Dort gibt es vierteljährlich einen großen Patch.

Doch auf wichtige Inhalte, wie etwa die Solo-Kampagne Squadron 42, warten die Spieler seit Jahren vergeblich. Bisher fühlt es sich an vielen Stellen noch unfertig an. Ein Release scheint in den nächsten Jahren unrealistisch.

Was sagt ihr zu Star Citizen und dem bisherigen Entwicklungsverlauf? Könnt ihr noch einige Jahre darauf warten oder seid ihr auch enttäuscht, dass es noch keine fertige Version gibt?

Wer richtig frustriert mit dem MMO ist, kann versuchen, sein Geld zurückzufordern. Das hat hier geklappt: Spieler fordert nach 8 Jahren dreist sein Geld vom 595-Mio-$-MMO Star Citizen zurück – Und er bekommt’s.