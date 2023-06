Am 06. Juni 2023 geht Battlefield 2042 mit Season 5 in die nächste Runde und präsentiert sich im Trailer gewohnt actionreich.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Also solche Fans mit so viel Verständnis für Preiserhöhungen wünscht man sich doch als Spiele-Studio:

In diesem Fall werde man die Preise wieder auf den alten Stand zurücksetzen, um sie dann am 27. Juni endgültig zu erhöhen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jetzt aber hat sich ein Community-Manager in einem Post, der schon eine Woche alt war, gemeldet (via rsi ) und gesagt: „Squadron 42 wurde aus dem Shop für seinen aktuellen Preis herausgenommen und wird später wiederkehren. Diese Änderung soll nichts Signifkantes bedeuten, außer dass man eine Preisänderung erwarten kann.“

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Das MMO Star Citizen hat mittlerweile 587 Millionen über “Spenden” eingenommen. Doch nun gibt es in den Foren Kritik an den Geschäftspraktiken der Entwickler: So ist die Singleplayer-Kampagne „Squadron 42“ seit Wochen aus dem Store verschwunden, man bereitet offenbar eine Preiserhöhung vor. Der Preis von 3 virtuellen Raumschiffen wurde ohne Vorwarnung erhöht – Fans finden das alles höchst suspekt. Star Citizen reagiert und senkt die Preise der Schiffe temporär wieder.

Insert

You are going to send email to