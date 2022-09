Das SF-Megaprojekt Star Citizen ist mittlerweile 10 Jahre in Entwicklung. Fans des Spiels freuen sich gerade über ein YouTube-Video, in dem ein Entwickler einen wichtigen, internen Entwicklungs-Schritt hin zum „persistenten Universum“ ankündigt, dem Tag, an dem „alles in Star Citizen zählt“, wie in einem richtigen MMO. Doch von außen gibt es Spott.

Wie viel Geld hat Star Citizen mittlerweile eingenommen? Das SF-Projekt Star Citizen hat im Moment 496,9 Millionen US-Dollar an Einnahmen von 4,06 Millionen „Sternebürgern“ generiert. Das sind 499,2 Millionen Euro.

Was ist der wichtige Schritt? In einem 14-minütigen Video erklärt ein Entwickler von Star Citizen, Benoit Beausejour, welchen wichtigen Schritt sein Team gerade geschafft hat:

Der Schritt besteht darin, das „persistente Universum“ von Star Citizen aus einem experimentellen Stadium, an dem nur ein kleines Team arbeitet, in die Hauptentwicklung zu übertragen, sodass das ganze Team daran arbeiten kann.

Es ist also ein interner, wichtiger Entwicklungs-Schritt, der aber für Spieler im Moment noch keine Auswirkungen hat:

das persistente Universum rückt näher

ein Datum, wann das in die spielbare Version kommt, hat Star Citizen aber noch nicht.

Was ist das persistente Universum? Das „persistente Universum“ sorgt dafür, dass Server in Star Citizen stabil bleiben und jede Handlung, die man dort macht, bleibende Auswirkungen hat.

Der Entwickler erklärt es so:

Das System erlaubt es uns, die ganze Spielwelt beständig zu machen. Wir können sie dann jederzeit wiederherstellen, sodass nichts verloren geht. Die Änderungen, die Spieler herbeiführen, sind bedeutend. Benoit Beausejour, Turbulent Studios Chief Technical Officer

Für Spieler heiße das:

jedes Mal, wenn sie zu einem Server zurückkehren, wird das Spiel im selben Status sein

wenn man ein Schiff oder eine Getränkedose irgendwo abstellt, werden sie dort bleiben

Wann wird das im Spiel so sein? Dafür gibt es noch kein genaues Datum. Der Technik-Chef sagt lediglich, dass man einen wichtigen Schritt gegangen ist, diese Technik jetzt in den Haupt-Entwicklungszweig von Star Citizen zu integrieren. Jetzt geht es darum, diesen wichtigen Schritt zu stabilisieren.

Fans von Star Citizen sind begeistert von der Ankündigung

Wie wird das von Fans aufgenommen? Das Video wird von den Fans begeistert aufgenommen. Es hat bereits 5.470 Likes bei etwas mehr als 73.000 Aufrufen. Fans loben in den YouTube-Kommentaren, da spreche einer ohne PR-Filter:

Das Video sei ein richtiger „Deep Dive“, das Beschriebene ein extrem wichtiger Schritt für die Zukunft

Ein Nutzer sagt: „Glückwunsch zur Vereinigung der Entwicklungs-Äste. Das ist ein großer Moment für das Spiel und für das Team“

Ein anderer sagt: „Es ist so aufregend zu sehen, dass ihr so hart daran gearbeitet habt und jetzt nimmt es Form an. Macht mit der tollen Arbeit weiter.“

Wie wird es von außen gesehen? Auf der Seite Massivelyop wird das Video ebenfalls besprochen. Hier ist die Stimmung in den Kommentaren skeptisch bis feindselig (via mop):

„Es ist echt eine schöne Sache, dass ihr einige grundlegende technologischen Sachen testet … 10 Jahre, nachdem die Entwicklung begann.“

Ein anderer Nutzer ätzt: „Ihr unterstützt ein 500 Millionen US-Dollar-Projekt, das gerade mal so mit 60 FPS auf dem besten System des Markts gespielt werden kann. 10 Jahre in Entwicklung und nur ein Bruchteil des geplanten Contents und der Systeme sind bis jetzt im Spiel.“

Star Citizen kann man wohl nur verstehen, wenn man „drin“ ist

Das steckt dahinter: Der Blick auf Star Citizen unterscheidet sich erheblich, ob man „in der Bubble“ oder ob man „außerhalb der Bubble“ ist.

Der Schritt, der im Video beschrieben wird, ist für Insider und die Entwickler selbst unheimlich bedeutend, weil er zeigt: „Es geht voran“.

Für Außenstehende ist so ein Schritt kaum nachvollziehbar, denn das sind interne Entwicklungen, über die in anderen Spielen gar nicht gesprochen wird. Neue Features bekommen Spieler in anderen Games meistens zwei Mal zu sehen: Wenn sie angekündigt werden und wenn sie live gehen. Solche Zwischenschritte werden normalerweise intern gemacht und nicht besprochen.

Außerhalb der Bubble von Star Citizen denken Spieler bei wichtigen Entwicklungs-Schritten an Begriffen wie „Beta-Start“ oder „Release-Datum“. Von sowas will man bei Star Citizen aber nicht mehr reden.

