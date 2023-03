Star Citizen entschuldigt sich für furchtbaren Alpha-Launch: „Wir rechneten mit Schluckauf, aber das war nicht akzeptabel“

CIG, die Firma hinter Star Citizen, hat sich für den Launch der Alpha 3.18: Lasting Legacies bei den Spielern entschuldigt. Es hieß, man wusste, dass dieser „wichtige Meilenstein“ des Projekts einige Schwierigkeiten mit sich bringen würde. Aber wie es dann in der Praxis lief, war nicht zu akzeptieren.

So entschuldigt sich Star Citizen: Im wöchentlichen Blogpost der Firma gibt es eine ausdrückliche Entschuldigung von CIG für den katastrophalen Launch des Patches 3.18 (via RSI).

Die Firma sagt, man wusste, dass ein Live-Release des Features „Persistent Entity Streaming“ nötig war, um zu sehen, wie das Meilenstein-Feature bei der Größe eines Live-Settings funktioniert. Seit dem Release am Freitag, dem 10. März, hätten hunderttausende Spieler hereingeschaut. Aber viele von denen seien auf Probleme gestoßen, die sie am Einloggen gehindert haben, und die Spieler, die in Star Citizen einloggen konnten, hätten ein „weniger als ideales Spielerlebnis“ erfahren.

Als Erstes möchten wir uns für die Turbulenzen und den Frust entschuldigen, den viele von euch seit dem Release erlebt haben. Obwohl wir damit gerechnet haben, dass es zu einem anfänglichen Schluckauf kommen kann und wir versucht haben, die Erwartungen entsprechend zu setzen, ist es dennoch für uns nicht zu akzeptieren, dass so viele von euch nicht in der Lage waren, 3.18 angemessen zu genießen. Bitte nehmt zur Kenntnis, dass wir mit voller Kraft daran arbeiten, die verbleibenden Probleme zu lösen und wir daran arbeiten, die Dinge so schnell wie möglich ans Laufen zu bringen. Während wir schon Verbesserungen in vielen Bereichen sehen, gibt es immer noch Arbeit, die wir verrichten müssen – und die richtigen Leute arbeiten daran.

Es sollte eigentlich ein formidables Wochenende werden, aber es gab viele Probleme. Hier seht ihr, was im Patch steckt:

„Peinlich schlecht – sogar für Star-Citizen-Verhältnisse“

Was für Probleme traten denn auf? Wenn man ins Forum und ins reddit des Spiels schaut, liest man, dass einige Leute über Stunden versucht haben, in Star Citizen einzuloggen.

Ein Spieler sagt: Nach dutzenden Versuchen, sich einzuloggen, kam er einmal durch, aber konnte dann 10 Minuten lang mit nichts im Spiel interagieren. Die Terminals funktionierten, die Missionen reagierten nicht. Und dann flog er mit einem Crash wieder aus dem Spiel raus. Das sei „peinlich schlecht – selbst für Star-Citizen-Standards.“

Wer ein harter Fan ist, den schreckt aber auch das nicht ab. Die Seite PC Gamer zitiert einen Spieler, der sagt: „Ich bin Backer der ersten Stunde. Ich gehe nirgendwohin.“

„Der Patch hat so viel Inhalt – Darauf freue ich mich“

Andere Spieler sehen sogar in dem schlimmen Release noch das Positive: „Die Leute, die jetzt motzen, dass sie nicht spielen können, beachten gar nicht, dass es diese vielen Bugs nur gibt, weil CIG einen Patch mit so viel Inhalt herausgebracht hat. Darauf freue ich mich.“

In der Tat war der Patch 3.18 jetzt ein großes Update, was auch daran lag, dass die Fans so lange auf ihn gewartet haben. 11 Monate nach 3.17 kam der Patch jetzt – ursprünglich war die Alpha 3.18 schon für 2022 angekündigt.

