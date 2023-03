Star Citizen: MMORPG für 554 Millionen $ bringt „größtes Update bisher“ – Wird zur Katastrophe

Das MMORPG Star Citizen veröffentlichte am Freitag den neuen Patch „Alpha 3.18“, der sollte übers Wochenende den Backern eigentlich viel Freude bereiten, aber es lief alles schief. Die Fans hingen im Launcher fest und es prasselte erneut Spott und Häme über die Entwickler ein: Die Spieler mussten so lange auf den Patch warten und dann kam es zu „Major Outakes“, zu „großen Ausfällen“.

Was war das für ein Patch? Die Alpha 3.18 wurde als das „bisher größte Update“ von Star Citizen angekündigt.

Das wichtigste Feature war die Einführung von „Persistent Entity Streaming“: Wenn im Universum jetzt Gegenstände irgendwo abgelegt werden, dann bleiben die dort.

Das ist für Star Citizen ein Meilenstein, über den man schon seit Jahren spricht. Eigentlich war es das große Feature, das 2022 bestimmen sollte, das sich aber – wie vieles – verspätet hatte.

Außerdem kamen im Patch noch weitere Features:

Das Verwerten und Ausschlachten von Schiffswracks

Schiffe werden nicht komplett zerstört, sondern hinterlassen Wracks, die repariert oder verwendet werden können

Die 1. Version des Gen12-Grafikrenderers kommt

Dazu erschienen noch einige frische Schiffe

Spieler warteten 11 Monate auf “neues Update” – Sollte toll werden

Was war das Besondere an dem Patch? Die Leute haben ewig auf den Patch gewartet. Das letzte große Update zu Star Citizen „3.17“ erschien im April 2022 – vor 11 Monaten.

Das Erscheinen des “nächsten Meilensteins” hatte sich im Laufe von 2022 erheblich verzögert und daher war es eine große Sache, dass 3.18 nun endlich erscheinen sollte.

Zumal der Patch eben als das „größte Update bisher“ angekündigt wurde.

Star Citizen bringt neue Updates spürbar langsamer, aber sammelt immer mehr Spieler und Geld

Star Citizen spricht von “super-rauem” Start

Wie lief es dann tatsächlich? Katastrophal. Der Patch erschien am Freitag und sofort bemerkten Spieler zahlreiche Fehler, schon beim Einloggen: Es gab Login-Fehler, lange Warteschlange und wer dann ins Spiel kam, stieß auf Gameplay-Fehler.

Der Ärger der Spieler wurde dadurch verstärkt, dass sich die Entwickler bedeckt hielten. Erst am Sonntag kam der Tweet: Ja, man sei sich gewahr, dass viele der Spieler Probleme dabei haben, mit Alpha 3.18 in Kontakt zu treten.

Man sprach dann von einem „super-rauen Start“ und habe „alle im Team an Deck“, um die Probleme zu beheben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Letztlich hisste Star Citizen sogar die Notfall-Flagge, von „Major Outtakes“ war die Rede.

Mittlerweile, 5 Tage nach dem Patch, ist die Alarmstufe auf „Partial Outage“ gesenkt worden. Heute Morgen waren die Server für einige Stunden gar nicht mehr zu erreichen. Man musste die Infrastruktur des Persistenz-Systems anpassen.

Wie reagieren die Fans? Im reddit ist viel Spott und Häme zu lesen. Man ist halt deshalb so angesäuert, weil der so wichtige Patch ohnehin so spät kam. Und jetzt versetzt er die Alpha von Star Citizen in einen Zustand, der das Spielen eigentlich unmöglich macht, bis weitere Patches für Stabilität sorgen.

Daher kommen jetzt Sprüche wie „Ich bin schon heiß darauf, 3.18.3. zu spielen – im Januar 2024.“

Andere sagen: „Spielen? Ich wär schon froh, den Launcher zu starten!“

Das reddit zu Star Citizen ist einmal mehr voller Memes, die sich über die „Erfahrung Star Citizen“ amüsieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Das steckt dahinter: Star Citizen hat einen Sonderstatus, weil das Spiel über Crowdfunding so wahnsinnig viel Geld eingenommen hat – aktuell steht es bei 554 Millionen $. Das SF-Spiel wirbt mit tollen Visionen und Ideen um das Geld der Spieler. In der Theorie klingt das alles fantastisch.

In der Praxis ist aber gerade so ein Mammutprojekt anfällig für nachvollziehbare und banale Probleme, wie Bugs, Launcher-Zusammenbrüche und Error-Codes. Das passiert bei großen, komplexen Spielen nun mal, auch bei vielen anderen Titeln, die konventionell entwickelt werden, dennoch nerven diese Probleme unheimlich, wenn man sich das Wochenende freigeschaufelt hat, um sein Lieblings-Game zu zocken und dann geht nichts.

Aber bei Star Citizen passieren auch seltsame Dinge. Kein etabliertes Online-Spiel patcht an einem Freitag, wenn es sich nicht irgendwie vermeiden lässt. Denn die Entwickler wissen: Wenn da was schiefgeht, steht das ganze Wochenende das Forum in Flammen.

Und Star Citizen bringt einen Patch, auf den Spieler seit Monaten warten, genau an einem Freitag. Damit hätte man jetzt auch noch bis Montag warten können.

Diese Kombination aus Anspruch, Dimension und Wirklichkeit führt zu skurrilen Situationen:

Star Citizen verrät nun viel weniger über Entwicklung und Termine – Gibt größten Fans die Schuld daran