Ein Fan hat sich ein Gaming-Zimmer für 27.000 Euro gebaut und hat den gesamten Raum nach einem Raumschiff aus Star Citizen designt. Der Gaming-PC selbst hat nur rund 6.000 Euro gekostet.

Star Citizen ist das aktuell größte Weltraum-MMO. Mittlerweile stecken mehr als 450 Millionen US-Dollar in dem Spiel und Star Citizen sammelt immer noch neues Geld von Spielern.

Einige Personen leben ihr Hobby so stark aus, dass sie sogar nicht davor zurückschrecken, auch ihr Leben wie das Spiel zu gestalten. So hat ein YouTuber sein Zimmer jetzt komplett wie sein Lieblingsraumschiff in Star Citizen designt. Der Spaß hat ihn immerhin fast 30.000 Euro gekostet. Doch sein neues Gaming-Zimmer kann sich echt sehen lassen.

Das nachgebaute Raumschiff hat sogar eine Küche, nur die Toilette fehlt

Wie viel Geld hat er bezahlt? Insgesamt hat er rund 1 Million Thailändische Baht investiert. Umgerechnet sind das etwa 27.000 Euro. Doch dafür hat er ein selbst gebautes Raumschiff mit kompletter Inneneinrichtung. Das gesamte Video könnt ihr euch übrigens hier ansehen.

Das Video selbst ist auf thailändisch, dank der automatischen Google-Untertitel ist das Video jedoch halbwegs verständlich. Das Video ist aber auch ohne Sprache schwer beeindruckend:

Das Gaming-Zimmer im Star-Citizen-Look ist schwer beeindruckend.

Was steckt alles in dem „Raumschiff“? Für die Inneneinrichtung selbst, bestehend aus den Möbeln, den Wandpanelen und der Beleuchtung hat er knapp 11.000 Euro bezahlt. Die automatischen Türen, die ihr direkt am Anfang des Videos sehen könnt, haben ihn 1.700 Euro gekostet. Die Kücheneinrichtung kostete ihn rund 1.400 Euro.

Als Display für seine Spiele hat er 3 65-Zoll-Fernseher verbaut, hier soll er mehr als 4.000 Euro bezahlt haben. Darunter hat er einen Curved-Monitor von Samsung gepackt, auf dem er sich die „Daten“ seines Raumschiffs ansehen kann. Dieser Curved-Monitor soll rund 800 Euro gekostet haben. Hinzu kommen noch eine Flugsteuerung (1900 Euro) und die ganze LED-Beleuchtung (860 Euro). Der selbstgebaute Gaming-PC mit RTX 3090 kommt dann mit 6.650 Euro noch dazu.

Komponente Preis Inneneinrichtung 10.900 Euro Automatische Türen 1.600 Euro Küchenzeile und Küchenutensilien 1.300 Euro 3 x 65-Zoll-Fernseher 4.100 Euro Curved 49-Zoll-Monitor Samsung CJ890 800 Euro Flugsteuerung/Steuerrad 1.770 Euro LED-Beleuchtung 800 Euro Gaming-PC mit RTX 3090 6.200 Euro

Was gibt es nicht? Ein stilles Örtchen sucht ihr übrigens vergeblich. Für frische Nahrungsmittel oder für einen Gang auf die Toilette muss er daher weiterhin sein Raumschiff verlassen. Auch eine Schlafkoje oder etwas änhliches ist nicht zu sehen.

Gibt es eigentlich ein Vorbild? Ja, der YouTuber hat sich an seinem Lieblingsraumschiff, dem Crusader Hercules aus Star Citizen orientiert. Das ist eigentlich ein ziviler, schwerer Transporter. In Spiel soll das Schiff vor allem von privaten Personen genutzt werden.

Das teuerste MMO der Welt ist so real, dass sogar Bettdecken realistisch zerknittern

„Jeder von euch könnte das auch schaffen.“

Was sagt der User selbst dazu? In seinem YouTube-Video erklärt er, dass jeder andere das auch machen könne. Er habe kein Geschenk von Gott erhalten oder es sei etwas Verrücktes passiert. Er habe sich nur einen ganz persönlichen Traum erfüllt. Und jede andere Person könne das auch.

Er habe sich alles rund um Google und YouTube selbst beigebracht und eine Webseite rund ums Wohnen erschaffen. Bereits mit Ragnarok Online habe er gelernt, dass man auch Online Geld verdienen könne. Da sei er 11 oder 12 Jahre alt gewesen.

Was denkt ihr? Würde euch so ein Gaming-Zimmer gefallen? Oder ist es euch zu steril und ungemütlich? Erzählt es uns in den Kommentaren!

