EVE Online: Mächtiger Space-Tyrann erklärt, warum er sein geliebtes MMORPG nach 15 Jahren aufgeben musste

Das MMORPG EVE Online ist das Ur-Metaversum erklärt Michael Pusateri, ein Geschäftsmann im echten Leben und Space-Tyrann in seiner Freizeit. 15 Jahre lang spielte er das MMORPG EVE Online, genoss seinen wachsenden Ruhm und Einfluss, aber dann war es vorbei.

Woher stammen die Informationen? Michael Pusateri, im echten Leben CEO einer IT-Firma, hat auf der Seite Medium einen Artikel veröffentlicht, in dem er seine Beziehung zum MMORPG EVE Online beschreibt.

Der Artikel richtet sich an Leser, die aus der Wirtschaft kommen, und keine Ahnung haben, was im Spiel abgeht. Er bemüht sich darum, die Faszination EVE zu erklären und wie belohnend er seine Zeit als Chef einer Organisation mit tausenden von Spielern fand.

Im Spiel hieß Pusateri “Dunk Dinkle” und war der CEO von “Brave”.

Space-Demokratie funktioniert einfach nicht – Chefs haben absolute Macht

Das ist das Bemerkenswerte: Der Autor erzählt seinen Weg im Spiel, der lange Zeit wie eine reine Erfolgsgeschichte klingt:

Er fängt 2008 mit dem Spiel an, erarbeitet sich langsam einen Namen in einer Organisation und lernt das Spiel kennen

2013 baut er eine Gruppe von Spielern auf und steigt tiefer in EVE Online ein. Er schreibt über sein Spiel, veröffentlicht Videos, nimmt an Talks mit anderen Spielern teil

Letztlich wird er zum CEO seiner Organisation. Als Chef hat er unbeschränkte Macht, wie er erklärt:

Die Gruppe der Anführer in EVE besteht fast ausschließlich aus (weitgehend) wohlmeinenden Diktatoren. Gruppen haben Weltall-Demokratie probiert, aber das ist immer wieder gescheitert. Was letztlich funktioniert, ist ein Anführer mit totaler Kontrolle, der Entscheidungen im Spiel trifft. In EVE nennt man sie CEOs, aber eigentlich sind es Warlords, die ihre Ländereien beherrschen und ihre Truppen kommandieren, um anzugreifen oder zu verteidigen.

Wie hat er das wahrgenommen? Der Autor beschreibt, dass EVE Online für ihn am Anfang total entspannend war und einen Gegenpol zu seinem stressigen „Business-Leben“ in der echten Welt bildete. Die Komplexität und der feste Rhythmus im Spiel fühlten sich für ihn entspannend an.

Doch, als er zum CEO wurde, änderte sich das langsam. Er erklärt:

Über Discord war er nun ständig im Austausch mit anderen CEOs, musste permanent erreichbar sein, um Krisen zu managen

Es wurden Verträge aufgesetzt, die häufig von echten Anwälten kontrolliert wurden, um Schlupflöcher zu finden, die man später ausnutzen konnte

Dabei genoss er den „Nano-Ruhm“, den er als extrovertiert auftretender Space-Lord hatte, mit dem jeder reden wollte und den so viele kannten. Er hatte sogar immer Schnickschnack wie Flaschenöffner bei sich, mit dem Logo seiner Gilde drauf, um sie als Geschenke zu verteilen

EVE Online wird zum zweiten Job und das ist ein Job zu viel

Was war das Problem? Während der Pandemie nahm der Stress im echten Leben zu und er bekam immer schlimmere Kopfschmerzen:

Jeden Morgen wachte ich auf und hatte Probleme in EVE zu lösen: Ich verbrachte lange Tag im Büro und dann musste ich mich abends noch um EVE kümmern. Das war eine Menge Arbeit. Mein Spaß pro Stunde war niedrig und EVE fühlte sich an vielen Tagen wie ein Job an. Ich fand es immer noch belohnend, aber es forderte seinen Tribut, mein zweiter Job im Meta-Verse. Sogar wenn ich von der Arbeit freihatte, war ich in EVE immer noch im Dienst, musste Dinge vom Hotelzimmer oder dem Strand managen, statt auszuspannen.

Letztlich wurden die Kopfschmerzen unerträglich. Er nahm Anti-Migräne-Mittel und legte sich unters Messer, um Probleme am Kiefer zu beheben, aber als er sich langsam erholte, rieten ihm die Ärzte, dass Stress ein großer Auslöser sei und er ihn dringend verringern müsse.

Also tat er vor 6 Monaten das, was er nie für möglich hielt: Er hörte mit EVE Online auf und gab die Schlüssel zu seinem Teil der Galaxis an einen NASA-Forscher weiter, den er als Nachfolger ausgewählt hatte.

Jetzt sagt er:

Ich vermisse die Leute furchtbar, aber ich genieße die Freiheit, andere Sachen zu machen. Die Freiheit, dass ich nicht meinen Computer anschalten muss, um Weltall-Arbeit zu verrichten.

Auch seine Frau sei „begeistert“, dass er dieses Kapitels seines Lebens abgeschlossen habe.

