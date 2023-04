Neues Sci-Fi-MMO überlässt Spielern die Kontrolle – Selbst die Entwickler können es nicht abschalten

Influence ist ein neues Weltraum-MMO, das von EVE Online, aber auch von der Serie The Expanse inspiriert wurde. Es legt den Fokus auf Web3 und den Einfluss von Spielern. Es soll sogar so viel Kontrolle abgeben, dass die Entwickler selbst es nicht mehr abschalten können.

Was ist das für ein Spiel? In Influence dreht sich alles darum, dass die Erde zerstört wurde und die Spieler nun verschiedene Asteroiden unter ihre Kontrolle bringen müssen. Dort lassen sich dann Materialien sammeln, die gehandelt oder zum Bau von Schiffen genutzt werden können.

Die Spieler selbst sollen Märkte kontrollieren oder sich in PvP-Schlachten bekämpfen können. Auch das Formen von Allianzen soll wichtig sein.

Das MMO bietet bereits eine erste Test-Version an, soll jedoch seinen vollen Release erst im Sommer 2023 bekommen.

Aber was ist jetzt so besonders an Influence? Das neue MMO soll komplett dezentral entwickelt werden. Nach dem Launch können die Entwickler es also nicht mehr einfach so abschalten, auch weil es stark mit der Plattform Starknet und dem System Ethereum verwoben ist. Dadurch sollen sämtliche Aktionen der Spieler in einer Blockchain gespeichert werden – nicht nur bestimmte Items oder Aktionen.

Dadurch können die Entwickler die Daten des Spiels einfach nach außen geben und die Spieler selbst können es dann verwalten. Chris Lexmond, der CEO des Studios Unstoppable Games, erklärt dazu (via VentureBeat):

Das ist der Schlüssel zur Produktion eines “unstoppable Games. Die Vereinbarungen selbst sind offen, jeder kann auf sie zugreifen, sowohl lesen als auch schreiben. […]. Wir sind sehr offen, was unsere Daten angeht. Wenn es also Entwickler in unserer Community gibt, die danach fragen, geben wir ihnen auch Daten-Dumps und Assets.

Hier könnt ihr euch einen ersten Trailer anschauen:

Kein Spiel für MMORPG-Fans von Spielen wie WoW oder SWTOR

Wie sieht das Gameplay aus? Influence soll vorerst nur für den PC erscheinen und lässt sich kostenlos im eigenen Launcher oder im Browser spielen. Vom Gameplay her findet vieles in Interfaces statt, etwa das Kaufen von Asteroiden, der Aufbau von Fabriken auf diesen oder der Handel mit anderen Spielern. Das Spiel soll sehr strategisch aufgebaut sein.

Wie genau die PvP-Schlachten ablaufen werden, ist derzeit noch unbekannt und in der Test-Version nicht enthalten. Sie sollen generell erst nach dem Release eingeführt werden.

Allerdings könnt ihr euch schon jetzt Asteroiden kaufen. Diese beginnen preislich bei etwa 90 Dollar. So sollen jetzt schon 5,5 Millionen Dollar zusammengekommen sein. Die Asteroiden sind der Kern-Inhalt des Spiels, da sich darüber Ingame-Materialien verdienen lassen.

Insgesamt steht die Kryptowährung Ethereum im Fokus, da sich so echtes Geld verdienen lässt. Dort kommt die Plattform OpenSea zum Einsatz. Influence richtet sich also vor allem an Spieler, die Interesse an Play2Earn und Blockchain haben oder selbst das MMO weiterentwickeln wollen.

Wer hingegen eher in klassischen MMORPGs wie WoW oder SWTOR unterwegs ist, wird dem Konzept wohl wenig abgewinnen können.

Was sagt ihr zu Influence? Spricht euch ein solches System an?

