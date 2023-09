Neues MMORPG sammelt über 1 Mio. € auf Kickstarter, will 2025 auf Steam starten

Was sagt ihr zu Loftia? Spricht euch das Konzept an? Und welche Inhalte findet ihr gut und wo seht ihr noch Lücken?

Was ist das für ein Spiel? Loftia ist ein sogenanntes Cozy-MMO und möchte den Stress aus dem Spielerlebnis herausnehmen. Ihr betretet eine Spielwelt ohne Kämpfe, könnt jedoch verschiedene Crafting-Disziplinen erlernen und an etlichen Minispielen teilnehmen.

Loftia ist ein neues MMORPG, das grob an Palia erinnert, aber noch stärker auf den Multiplayer-Aspekt setzt. So sollen 150 Spieler auf eine Karte passen und gemeinsam ihrer Stadt mit Großprojekten wie einer Metro weiterhelfen. Auf Kickstarter wollten sie mindestens 150.000 $ sammeln, doch haben das Ziel bei Weitem übertroffen.

