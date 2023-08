Neues MMORPG kommt ganz ohne Kämpfe aus, hat trotzdem Erfolg – ist jetzt kostenlos spielbar

Palia öffnete am 10. August 2023 um 19 Uhr die Tore zur Open Beta. Das Spiel steht nun allen frei zur Verfügung. Die Welt lädt dazu ein, erkundet, erlebt und genossen zu werden. Was es mit diesem Spiel auf sich hat und wie die Testphasen verliefen, erzählt euch MeinMMO.

Was ist Palia? Die Gaming-Welt erlebt mit dem neu erschienenen MMORPG Palia eine bemerkenswerte Verschiebung der Spielkonzepte. Statt sich wie üblich auf die Kämpfe zu konzentrieren, rückt Palia Elemente in den Vordergrund, die in anderen Spielen eher als Nebenaufgaben gelten.

Hier dreht sich alles um das Kochen, den Anbau von Nahrungsmitteln, das Gestalten von Häusern und das Pflegen guter Beziehungen zur Nachbarschaft. Dabei setzt das Entwicklerstudio Singularity 6 auf eine starke Wohlfühlatmosphäre und darauf, dass jeder das Spiel in seinem Tempo erkunden kann.

Im Video bekommt ihr einen kurzen Einblick ins Spiel:

Was sind die Hauptaufgaben?

Housing

Farming (Holzfällerei, Bergbau)

Crafting (zum Beispiel für eigene Möbel)

Kochen

Angeln

Gardening (Anbauen der Lebensmittel zum Kochen)

Jagd auf wilde Tiere

Gründen von Gilden

Freundschaften und Beziehungen zu den NPCs aufbauen

Erkunden und Aufdecken einer spannenden Welt

Eine gute Mischung aus beliebten Spielen

An welche Spiele erinnert Palia? Die Vergleiche lassen nicht auf sich warten. Selbst unser Redakteur Alexander Leitsch hat das Spiel in einigen Aspekten mit dem MMORPG New World verglichen. Er sagt: “Zwar ist das Abbauen der Materialien nicht ganz so befriedigend wie bei dem MMORPG von Amazon, aber die Animationen und die Skill-Level sind sehr ähnlich. Auch das instanziierte Housing, das Minispiel beim Angeln, das Zielen bei der Jagd oder der Kompass als Ersatz für eine Minimap haben die Assoziation hervorgerufen.”

Die visuelle Gestaltung erinnert stark an die malerische Welt von Disney Dreamlight Valley. Doch während die Ähnlichkeiten offensichtlich sind, geht Palia noch einen Schritt weiter, indem es eine deutlich größere Spielwelt präsentiert, die mit einer Vielzahl von Aktivitäten aufwartet.

Die Hauptaufgaben in Palia erinnern auch an Animal Crossing: New Horizons. Die vertrauten Tätigkeiten des Angelns, Farmens und Handwerks, die das tägliche Dasein in der bezaubernden Welt bestimmen, lassen Spielerinnen und Spieler in eine wohlige Nostalgie eintauchen.

Ebenso ein bekanntes Merkmal aus Animal Crossing, das eigene Haus in Echtzeit zu erweitern, löst bei vielen Erinnerungen an Tom Nook und seine Geldgier aus.

Jetzt für alle kostenlos spielbar

Wie lief der Start von Palia? Die Alpha-Phase lockte über 600.000 Bewerber an. Ein unvergesslicher Moment war der Versuch eines Spielers, den Server durch das Backen von 1.023 Kuchen zum Absturz zu bringen.

In der darauf folgenden Closed Beta, die vom 02. August bis zum 10. August stattfand, wurden Herausforderungen wie Abstürze, lange Ladebildschirme und Serverausfälle identifiziert. Einige Spieler stießen auf Blockaden im Fortschritt und fanden sich auf ihren Grundstücken gefangen. Ein wahrlich gemütlicher Hausarrest.

“In den letzten sieben Tagen haben wir insgesamt fünf Hotfixes durchgeführt, während unser Team unermüdlich daran gearbeitet hat, so viel Fehler wie möglich zu beheben, die unsere Palianer betreffen”, teilte Singularity 6 auf ihrem Discord-Server mit.

Trotz der verbleibenden Herausforderungen ist der Weg klar: Palia öffnete am 10. August 2023 um 19 Uhr die Tore zur Open Beta. Das Spiel steht nun allen frei zur Verfügung und die Welt lädt dazu ein, erkundet, erlebt und genossen zu werden.

Wie geht es mit Palia weiter? Die Zukunft von Palia klingt vielversprechend. Das Spiel soll im Winter 2023 auch kostenlos auf der Nintendo Switch erscheinen und die Entwickler arbeiten gerade aktiv daran, auf die Wünsche der Community einzugehen.

Schon jetzt schafft es eine Atmosphäre des Wohlbefindens und lädt dazu ein, nach einem langen Tag in eine entspannte Welt einzutauchen. Mit seiner einzigartigen Kombination aus Alltagssimulation und MMORPG-Elementen könnte Palia der Wegbereiter für eine neue Generation von Spielen sein. Diese konzentriert sich mehr auf Gemeinschaft, Zusammenarbeit und das Schaffen von Erinnerungen.

Falls ihr noch ein ähnliches Spiel sucht, können wir euch diesen Artikel empfehlen: Neues MMORPG schickt euch zum Ausruhen in eine fliegende Stadt, will Stardew Valley und World of Warcraft mischen