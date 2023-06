Neues MMORPG will euch ein schönes Leben geben, statt auf Kämpfe zu setzen – Kommt 2023 für Nintendo Switch

Die meisten MMORPGs setzen auf spektakuläre Kämpfe gegen fiese Monster und mächtige Bossgegner, doch Palia macht es anders und setzt auf pure Entspannung!

Was ist das für ein Spiel? Das Indie-Entwicklerstudio Singularity Six erschafft mit Palia (PC, Switch) ein neues MMORPG, das sich Spiele wie Animal Crossing als Vorbild nimmt. Sogar in den Trailern wirbt das Spiel damit, euch ein “cozy Leben” ermöglichen zu wollen.

Palia macht euch nicht zu dem großen Helden, der in atemberaubenden Kämpfen die Welt rettet. Stattdessen seid ihr ein wertvolles Mitglied der Nachbarschaft. Ihr zieht mit eurem Charakter in ein Haus und lebt Tür an Tür mit anderen Spielern und NPCs, die ausgeprägte Hintergrundgeschichten bieten.

Das Gameplay von Palia setzt voll auf Entspannung

Wie sieht das Gameplay von Palia aus? Die Kernelemente des Spiels bestehen aus Beschäftigungen, die MMORPG-Spieler in der Regel als Nebenbeschäftigung ausführen. Dazu zählen Aufgaben wie der Anbau und die Ernte verschiedener Nahrungsmittel, das Schmieden von Werkzeugen sowie die Pflege und Dekoration eures eigenen Hauses.

Aber auch Aktivitäten wie Angeln, Holzfällen und Kochen sind Teil des Gameplays. Zudem sprachen die Entwickler davon, dass kleinere Wettbewerbe wie ein Kartenspiel mit Freunden oder ein Rennen am Strand in das Spielprinzip passen würden (via palia.com).

Was wissen wir zum Release? Der Release von Palia ist für den Winter 2023 geplant. Das MMORPG soll für Nintendo Switch und den PC erscheinen, doch ob es auch auf Steam verfügbar sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Bei der Nintendo Direct vom 21. Juni 2023 gab es auch einen neuen Trailer zum Switch-Release von Palia zu sehen:

Palia wird Free2Play sein und verspricht eine faire Monetarisierung zu bieten. So verzichtet das Spiel auf kaufbare Booster oder Buffs sowie eine Rotation im Shop. Generell sollen nur kosmetische Inhalte wie Kleidungssets und Outfits verkauft werden.

Gibt es PvP oder PvE? Auf Kämpfe gegen andere Spieler (PvP) möchte Palia vollends verzichten. Es soll allerdings in bestimmten Gebieten der Map eine Form von PvE bieten. Im Switch-Trailer sehen wir beispielsweise, wie ein Spieler mit Pfeil und Bogen wilde Tiere jagt.

Da Palia den Fokus auf entspanntes und stressfreies Spielen legt, habt ihr zudem die Möglichkeit, jeglichen Kämpfen aus dem Weg zu gehen und in Palia vollends auf Gewalt zu verzichten.