Eines der interessantesten neuen MMOs in Entwicklung verspricht: Wir wollen faires Free2Play

Mit Palia befindet sich ein besonders interessantes MMO in der Entwicklung. Denn es verzichtet auf typische Kämpfe und fokussiert sich auf die Inhalte, die sonst eher Beiwerk sind, darunter Crafting, Housing und Beziehungen zu NPCs. Nun haben die Entwickler Details zur Monetarisierung verraten.

Was hat Palia angekündigt? Das neue MMO von ehemaligen Entwicklern von Riot Games und Blizzard wird Free2Play. Jeder wird es also kostenlos spielen können. Auch auf Vorbesteller-Pakete mit frühzeitigem Zugang wird es nicht geben.

Um das MMORPG zu finanzieren, wird ein Shop eingeführt, der sich an folgende Regeln halten soll:

Es werden nur kosmetische Inhalte verkauft – zu Beginn vor allem Kleidungssets und Outfits

Ihr werdet nie für etwas zahlen können, was ihr euch auch Ingame erspielen könnt

Es wird keine Booster oder Buffs geben – hier ist den Entwicklern wichtig, dass erspielte Erfolge auch etwas bedeuten sollen

Es wird keine Lootboxen mit Zufall geben

Es wird keine Rotationen im Shop geben, sondern alles bleibt immer im Angebot

Die Entwickler verpflichten sich immer ehrlich und offen Entscheidungen zu kommunizieren

Die Entwickler betonen, dass sie „gemeinsam mit den Spielern gewinnen“ wollen. Das Team habe sich dazu verpflichtet, gute Gehälter und Sozialleistungen zu bezahlen und muss deshalb mit Palia Geld verdienen. Aber sie wollen die Spieler nicht dazu zwingen, für etwas bezahlen zu müssen. Das Ziel sei es, die Spieler zu finden, die „gerne Geld ausgeben“.

Trailer zu Palia, einem der interessantesten kommenden MMOs

Palia möchte ein soziales MMO sein – Erinnert an Animal Crossing

Was genau ist Palia? Palia möchte ein soziales MMO sein, bei dem das gemeinsame Spielen mit anderen im Vordergrund steht. Dazu setzt es auf verschiedene Aktivitäten, die ihr allein oder gemeinsam mit anderen Spielern erleben könnt:

Es gibt Housing mit tausenden verschiedenen Gegenständen. Eure Freunde sollen vorbeikommen und euch beim Dekorieren helfen können.

Aktivitäten wie Angeln, Kochen, Holzfällen oder eine eigene Farm aufbauen gehören zu den Kern-Inhalten. Diese sollen mit unterhaltsamen Minispielen versehen werden.

Ihr sollt die Welt erkunden und versteckte Lore-Items finden können.

Ihr könnt das Aussehen eures Charakters ständig verändern und ihm coole Outfits verpassen.

Ihr könnt mit NPCs in der Umgebung Freundschaften und Beziehungen eingehen.

In Palia soll es zwar auch die Möglichkeit geben, in speziellen Jagd-Quests gegen Kreaturen aus der Umgebung zu kämpfen, aber das soll optional sein. Dabei wird nicht auf Klassen, sondern auf ein System aus verschiedenen Skills gesetzt.

Wer möchte, kann aber komplett auf das Kämpfen verzichten. PvP wird es überhaupt nicht geben. Für die Zukunft sind zudem Dungeons geplant, wobei nicht klar ist, ob darin gekämpft oder gerätselt wird. Möglich wäre auch beides kombiniert.

Wann erscheint Palia? In der ersten Hälfte von 2022 soll die Closed Alpha zum MMO starten. Dafür könnt ihr euch bereits jetzt auf der offiziellen Webseite registrieren (via Palia). Mit etwas Glück werdet ihr für die Tests ausgewählt und könnt so eines der interessanten MMOs für die kommenden Jahre ausprobieren.

Ein konkretes Release-Datum gibt es jedoch noch nicht.

Was sagt ihr zu Palia? Findet ihr das MMO auch so spannend? Oder muss es für euch immer Kämpfe, Dungeons und PvP geben? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Mehr zu Palia, den Inhalten und dem Entwickler-Studio erfahrt ihr in diesem Artikel:

