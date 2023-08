ESO: Spieler meckern über fehlende Highlights, der Chef verrät uns: „Der nächste Patch wird euch glücklich machen“

Im Rahmen der gamescom 2023 haben wir ein Interview mit Matt Firor geführt, dem Studio Director und damit Chef von The Elder Scrolls Online. Mit ihm haben wir über die Vergangenheit, die neuste Erweiterung, aber auch die Zukunft von ESO gesprochen.

The Elder Scrolls Online hat in diesem Jahr die Erweiterung Necrom herausgebracht. Diese enthielt die neue Klasse Arkanist sowie eine in sich abgeschlossene Story, die nicht durch einen weiteren Patch ergänzt wird. Das schaffte Raum für ein besonderes Update im 4. Quartal.

Über dieses Update, aber auch über die generelle Entwicklung der Spielerzahlen und die neue Klasse, haben wir mit dem Chef gesprochen.

Necrom und der Epic Games Store sorgt für die höchsten Spielerzahlen seit 2015

MeinMMO: Wie geht es ESO derzeit, vor allem verglichen mit den letzten Jahren? Für mich war Elsweyr eine der besten Spielerfahrungen und ich habe das Gefühl, dass Blackwood und High Isle nicht so stark performt haben.

Firor: ESO ist seit One Tamriel im Jahr 2016 stetig gewachsen. Morrowind war sehr stark und erreichte ein neues Hoch, bis dann die Pandemie kam und die Zahlen explodierten. Jetzt haben wir diese Pandemie-Spieler nicht mehr – wie alle anderen Games auch – aber unsere Zahlen hatten sich etwas unterhalb dieser Linie stabilisiert.

Mit Necrom gingen sie wieder stark nach oben und mit dem Release im Epic Game Store wurde es dann verrückt. Um die Frage zu beantworten: Derzeit spielen so viele Leute ESO wie seit 2015 nicht mehr. Ich mein, ihr habt zum ersten Mal Login-Warteschlangen gesehen.

MeinMMO: Habt ihr eine grobe Übersicht darüber, wie viele Spieler tatsächlich den Arkanisten nach dem Release von Necrom ausprobiert haben?

Firor: Die meisten. Zumindest haben fast alle die Klasse vorübergehend ausprobiert. Viele haben auch bis zum Max-Level weitergespielt und sogar darüber hinaus. Unsere Daten zeigen etliche Arkanisten, die Level 50 erreicht haben.

Es ist auch eine wirklich spaßige Klasse.

MeinMMO: Ein Kritikpunkt ist aber, dass man mit jeder neuen Klasse auch wieder durch die alten Gebiete spielen muss. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, ein besonderes Startgebiet oder einen besonderen Spielinhalt nur für eine Klasse zu bringen, um den Spieldurchlauf etwas interessanter zu gestalten?

Firor: Ja, das haben wir, aber ESO ist so groß, dass sogar ich noch Dinge entdeckt habe, die ich mit meinem Arkanisten beim Leveln anders machen konnte als zuvor. Es gibt so viele Erweiterungen, Gebiete und DLCs, durch die man spielen kann. Ich habe die DLCs Thieves Guild und Dark Brotherhood gespielt und durch die Minigames dort gelevelt.

Wenn man möchte, dann findet man immer einen neuen Weg, um einen Charakter voranzubringen.

Der kommende Patch richtet sich an erfahrene Spieler

MeinMMO: Immer wieder liest man von Spielern, die mit der Entwicklung von ESO unzufrieden sind. Es würden große Highlights fehlen, obwohl ihr ja Dinge wie das Kartenspiel oder zuletzt die neue Klasse herausgebracht habt. Sind diese Spieler für immer verloren, weil sie unrealistische Erwartungen haben, oder könnt ihr sie noch zurückgewinnen?

Firor: Ich verstehe diesen Punkt total. Viele dieser Spieler sind bereits seit 9 Jahren in ESO unterwegs und haben viel gesehen. Doch wir können nur eine bestimmte Menge an Content liefern. Wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut, haben wir viele verrückte neue Sachen gebracht – nicht nur die neue Klasse oder ein Kartenspiel.

Wir haben One Tamriel veröffentlicht oder DLCs wie Thieves Guild oder Dark Brotherhood. Ich könnte noch so viel mehr nennen, wie die PvP-Battlegrounds oder das Antiquitätensystem. Doch so etwas können wir nicht jeden Monat bringen.

Aber im 4. Quartal dieses Jahr erscheint ein besonderer Patch. Der richtet sich vor allem an die Spieler, die diese Frage stellen. Es wird eben kein Story-DLC, sondern wird erfahrene Spieler ansprechen. Wir werden bald einen Stream veranstalten, wo wir die Inhalte genauer vorstellen.

„Orsinium und Murkmire sind meine liebsten Inhalte“

MeinMMO: Zum Ende hin nochmal die Frage. Was sind deine Lieblings-DLCs oder Erweiterungen, die man derzeit in ESO spielen kann? Und welche war die Wichtigste für das Spiel selbst?

Firor: Ich habe zwei Favoriten. Orsinium ist mein Lieblings-Kapitel, auch wenn wir es damals noch nicht als Kapitel bezeichnet haben. Einfach alles daran ist fantastisch. Es hat die traditionellen “Elder Scrolls”-Politik-Elemente mit verschiedenen Fraktionen.

Meine Lieblings-Story ist die vom DLC Murkmire. Die Hauptgeschichte ist zwar kurz, aber man startet wie Indiana Jones und geht dann plötzlich in der Zeit zurück. Das macht einfach Spaß.

Für das Spiel war die wichtigste Erweiterung Morrowind. Ansonsten sollte man den Patch One Tamriel hervorheben, der den Grundstein für das heutige ESO erst gelegt hat.

