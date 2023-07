The Elder Scrolls Online hat plötzlich 120 Minuten Warteschlangen – Warum ist das MMORPG gerade so beliebt?

Das MMORPG The Elder Scrolls Online kämpfte am vergangenen Wochenende mit teils langen Warteschlangen. Doch woher kamen diese und warum ist es auf Google Trends gerade so beliebt wie zuletzt 2021? Wir verraten es euch.

Was ist bei ESO passiert? An diesem Wochenende kamen bei ESO gleich drei Dinge zusammen:

Vom 20. bis zum 27. Juli war das Grundspiel von ESO kostenlos bei Epic Games. Generell lässt sich das MMORPG jetzt dauerhaft dort spielen.

Aktuell ist ESO+ für 7 Tage kostenlos nutzbar. Dieser Bonus endet am 3. August.

Bis zum 8. August läuft noch das Event “Zenithars Eifer”, über das ihr Belohnungen für die erste tägliche Quest pro Tag bekommt. Dadurch wollten sich entsprechend viele Nutzer einloggen.

Diese drei Aktionen gemeinsam sorgten dafür, dass es am Wochenende plötzlich zu Warteschlangen kam. Spieler berichten von 30, 80 und teilweise bis zu 120 Minuten, die sie auf den Login warten mussten. Vor allem die EU-Server waren davon betroffen.

Sowohl der Release bei Epic Games als auch die Warteschlangen führten letztlich dazu, dass ESO ein sehr hohes Maß an Suchanfragen generierte. So erreichte es bei Google Trends den besten Wert seit Dezember 2021.

An der Platzierung in unserem Ranking hätte sich jedoch trotzdem nichts geändert: Die 10 größten MMORPGs in Deutschland im Jahr 2023, laut Google.

Epic Games beschert größeren Aufschwung als die neue Erweiterung

Ist wirklich Epic der Grund an dem Anstieg? Anscheinend ja. Denn das Suchvolumen auf den Begriffen “Elder Scrolls Online Epic Games” und “ESO kostenlos” war sehr groß. Auffällig ist zudem, dass die Spielerzahlen auf Steam keinen beachtenswerten Anstieg erfahren haben, sondern sogar rückläufig sind.

Spielten zum Start der neuen Erweiterung Necrom noch rund 30.000 Spieler in der Spitze, waren es zuletzt eher 22.000 bis 24.000 (via SteamDB).

ESO in den weltweiten Trends. Den Release von Necrom im Juni sieht man kaum.

Generell hat Necrom nur für wenig Aufmerksamkeit gesorgt. Trotz der neuen Klasse Arkanist gab es durch die Erweiterung keinen großen Anstieg im Suchvolumen und auch keine großen Ausschläge in der Presse.

Das sah in den vergangenen Tagen etwas anders aus, wo das Interesse den höchsten Wert seit fast zwei Jahren erreichte.

Wie geht es für ESO weiter? Am 21. August veröffentlicht das MMORPG das neue Update 39 für den PC und am 5. September für PlayStation und Xbox. Das fokussiert sich auf einige “Qualitfy of Life”-Änderungen, darunter Anpassungen im PvP, neue tägliche Quests und generell ein Update der Quest-Struktur.

Am Ende des Jahres soll dann ein besonderer Patch erscheinen. Dieser bringt eine große Neuerung für Dungeons und bricht damit aus dem alten Update-Muster raus. Viele Details gibt es aber noch nicht. Wir haben hier alles zusammengefasst: Das MMORPG The Elder Scrolls Online bekommt 2023 ein Endlos-Dungeon – Das wissen wir.

Was sagt ihr zum aktuellen Höhenflug von ESO? Ist dieser verdient und sollten sich generell mehr Leute das MMORPG anschauen? Oder seid ihr eher verwundert, woher das Interesse gerade kommt?