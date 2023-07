Eines der besten MMORPGs wird gerade verschenkt, aber ihr habt nur kurz Zeit

Ab sofort sind die neuen Gratis-Spiele im Epic Games Store verfügbar. Unter den Titeln befindet sich mit The Elder Scrolls Online (ESO) eines der aktuell besten MMORPGs. MeinMMO verrät euch alle Details zum Deal.

Wie lange gilt der Rabatt? Die Aktion läuft noch bis zum 27. Juli 2023 um 17:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Demnach habt ihr ab sofort rund eine Woche Zeit, um euch das Angebot zu sichern. Statt 19,99 Euro müsst ihr keinen einzigen Cent ausgeben, um das Spiel zu starten.

Nachdem der Aktionszeitraum abgelaufen ist, behaltet ihr das Spiel. Es wird euch also nicht passieren, dass euer Zugang zum Spiel nach dem Aktionszeitraum endet und ihr dann zur Kasse gebeten werdet.

Die Aktion beinhaltet nur das Basisspiel von ESO. Solltet ihr euch die Erweiterungen ebenfalls holen wollen, müsst ihr den Vollpreis bezahlen. Die brandneue Erweiterung kostet allein 39,99 Euro, die Collection aller bisherigen DLCs kostet 59,99 Euro.

Die neueste Erweiterung ist der Necrom-DLC. In dieser kommt mit dem Arkanisten die siebte Klasse nach ESO. Schaut euch den dazugehörigen Trailer hier an:

Um euch das Spiel zu sichern, müsst ihr das Spiel im Epic Games Store holen. Solltet ihr einen Account haben, müsst ihr euch zur Shopseite begeben und dort das Spiel eurer Bibliothek hinzufügen. Sobald ihr das Spiel startet, öffnet sich der Launch von Zenimax und ihr könnt euch mit einem registrierten Account einloggen.

Der Titel erfreut sich auch neun Jahre nach seinem Release großer Beliebtheit. In den vergangenen 24 Stunden haben sich alleine auf Steam durchschnittlich 18.383 Spieler in ESO aufgehalten (via steamcharts.com).

Was ist ESO eigentlich und für wen eignet es sich? The Elder Scrolls Online ist ein MMORPG, das in der Welt der Elder-Scrolls-Reihe angesiedelt ist. Dazu zählen Spiele wie Skyrim oder Oblivion. Die Story in ESO spielt allerdings mehrere Jahrhunderte vor den Ereignissen der Hauptreihe.

Ihr kreiert einen eigenen Charakter und begebt euch mit ihm in die riesige, offene Welt von Tamriel. Alternativ könnt ihr euch an einem großen Krieg zwischen drei verfeindeten Fraktionen versuchen, wenn ihr mehr auf PvP-Inhalte aus seid.

Das Spiel kann allerdings auch solo gut genossen werden, da das MMORPG eine detailreiche Story bietet. Da euch das Hinzufügen des Spiels im Epic Game Store wenig Arbeit und kein Geld kostet, solltet ihr es also schleunigst sichern, sobald euch einer der obigen Punkte anspricht.

Auch die neueste Erweiterung Necrom bietet eine beeindruckende Story. Entscheidet mit Hilfe des MeinMMO-Checks, ob sich der DLC für euch lohnt:

