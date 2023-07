Das MMORPG ESO will Spieler nicht mehr mit Millionen Quests zuschütten, verspricht netter zu Anfängern sein

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wer LetsHugo ist und wie er so berühmt auf Twitch werden konnte.

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Seit Anfang Juni ist in ESO obendrein die neuste Erweiterung spielbar. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch verrät in einem kurzen Check, für wen sich Necrom lohnt .

Außerdem führe man jetzt sogenannte „Navigator Quest Pins“ in ESO ein, wodurch verfolgte Quests anzeigen, ob euch eine Verbindung zu einem Ort führt, an dem ihr Quests habt.

Beispielsweise sollen jetzt „Der Prophet“ und andere Main-Quests des Basisspiels nur in Kapitel- und DLC-Städten auftauchen, nachdem Spieler mindestens Level 5 erreicht und die erste Quest in der jeweiligen Zonen-Story abgeschlossen haben.

Wie möchte ESO das Questsystem übersichtlicher gestalten? In dem Forum schreiben die Entwickler, man habe viele Quests in großen Städten überarbeitet, sodass sie erst später auftauchen.

Das MMORPG The Elder Scrolls Online ist bereits 9 Jahre alt und hat schon das ein oder andere Addon serviert bekommen. Das kann besonders für Anfänger, die frisch ins Spiel starten, unübersichtlich werden – vor allem da ihr seit 2021 selbst wählen könnt, in welchem Kapitel ihr loslegt .

