Neues MMORPG sieht genauso aus wie WoW, sagt jetzt, man will kein WoW sein

Was sagen die Entwickler? In einem Interview mit dem Online-Magazin vg247 hat der Producer von Tarisland jetzt gesagt, das Spiel wolle eine neue IP sein und ein neues Spielerlebnis bieten.

Außerdem setzt Tarisland auf eine offene Spielwelt und bietet verschiedene Mounts. Es soll auch Drachen geben, auf denen ihr reiten könnt. Ebenso gibt es PvE in Dungeons und 10-Spieler Raids sowie PvP in speziellen Arenen und Battlegrounds. Einen ersten Eindruck konnten ausgewählte Spieler bereits bei Beta-Tests im Juni gewinnen.

Optisch erinnert Tarisland mit dem bunten und comicartigen Stil viele MMORPG-Fans an World of Warcraft. Das spiegelt sich auch in den Klassen des Titels wider. Es gibt Krieger, Paladine, Magier, Jäger, Priester und eine Klasse mit zwei Gleven, die an Dämonenjäger erinnert. Lediglich der Barde ist eine kleine Besonderheit.

Was ist das für ein Spiel? Tarisland (PC, Mobile) ist ein neues MMORPG, das im Januar 2023 vom Gaming-Riesen Tencent vorgestellt wurde und in einem westlichen Fantasy-Setting spielt.

Das kommende MMORPG Tarisland erinnerte viele MMORPG-Fans an World of Warcraft . Jetzt sagen die Entwickler, man wolle ein „völlig neues Spielerlebnis“ bieten.

