Steam: Das MMORPG Black Desert legt 32 % bei Spielerzahlen zu – Nach einer Kurs-Änderung für mehr PvE

Das MMORPG Black Desert hat am 14. Juni seine neueste Erweiterung Land of the Morning Light bekommen. Diese setzt auf PvE und Story, was für das Spiel sehr untypisch ist. Doch die Kursänderung scheint aufzugehen.

Was ist in der Erweiterung drin? Black Desert ist eigentlich ein MMORPG, das für Open-World-PvP und seinen Sandbox-Ansatz bekannt ist. Das hat das Spiel vor Jahren groß gemacht. Doch bereits seit längerem verfolgen die Entwickler bei Pearl Abyss einen neuen Ansatz.

So kam nach und nach immer mehr Themepark in die eigentliche Sandbox. Also Content, der euch ein mehr oder weniger an einer Schnur dahin führt, wo ihr hin sollt, statt euch einfach in die Welt zu werfen. Auch dem Open-World-PvP kann man mittlerweile für wenige Stunden am Tag entfliehen.

Die neue Erweiterung Land of the Morning Light erschien am 14. Juni und führte diesen neuen Weg konsequent weiter fort. Das Addon setzt auf eine spannende und sogar vertonte Story und rückt diese in den Mittelpunkt.

Das große Feature von Land of the Morning Light sind dabei die Bosskämpfe. Die finden in verschiedenen Schwierigkeitsgraden statt und vor allem, instanziiert. Ihr verlasst für die Kämpfe die offene Welt und prügelt euch ausschließlich alleine mit den überstarken Gegnern.

Beides ist komplett konträr zu dem, was Black Desert eigentlich mal ausmachte.

Land of the Morning Light ist so erfolgreich, dass sogar der Chef überwältigt ist

Wie kommt die Erweiterung an? Besser, als alle erwartet haben. Was genaue Zahlen angeht, können wir hier nur die von Steam nennen. Black Desert hat abseits von Steam jedoch auch einen eigenen Launcher und ist ebenfalls auf Konsolen verfügbar.

In Steam jedoch waren die ersten 28 Tage nach dem Release des Addons unglaublich stark. Hier sind die durchschnittlichen täglichen Spieler um 31,99 % im Vergleich zum Mai gestiegen. Was den Player-Peak angeht, also den Moment, wo die meisten Leute gleichzeitig online waren, ist Black Desert ebenfalls so erfolgreich, wie seit Juni 2021 nicht mehr (via steamcharts).

Was sagen die Entwickler dazu? Selbst die sind verblüfft. Der Chef von Pearl Abyss, Jaehee Kim, schrieb über Twitter einen öffentlichen Brief an die Community. Dort bedankt er sich von ganzem Herzen für die Unterstützung der Spieler bei Land of the Morning Light.

Er führte weiter aus, dass man sich unsicher war bei Pearl Abyss, ob die Erweiterung wirklich gut ankommen wird. Immerhin ist sie anders und erzählt eine völlig ungewohnte Geschichte, schreibt J. Trotz dessen ist Land of the Morning Light ein voller Erfolg und “mehr, als wir uns zu hoffen erträumt haben”.

Weiterhin verspricht er, sich dem Feedback der Spieler anzunehmen und in folgenden Updates ebenso stark weiterzumachen, wie bisher.

Wie genau es jetzt, nach dem Addon weitergeht, ist aber noch nicht klar. In der neuesten Ankündigung hat Black Desert jedoch angekündigt, die Sommersaison noch bis zum 30. August zu verlängern. Das bietet sich vor allem für neue Spieler an, die die Erweiterung angelockt haben dürfte.

Durch die Saison und die dazugehörigen Server könnt ihr sehr schnell aufleveln und kommt leicht an vergleichsweise starke Ausrüstung. Am Ende einer solchen Season könnt ihr dann euren Charakter, mit allem, was ihr so einfach bekommen habt, auf einen der “echten” Server übertragen und dann direkt durchstarten.

Unser Autor Mark Sellner hat Land of the Morning Light 3 Stunden mit den Entwicklern gespielt und sagt: Endlich lohnt sich Skill und es ist nicht nur reiner Grind