Entwickler des neuen Warhammer erklärt die MMORPG-Krise: „Viele versuchten WoW zu klonen, scheiterten und gaben auf“

Jack Emmert (City of Heroes, Neverwinter) arbeitet seit 2003 an MMORPGs und hat zuletzt sein nächstes Spiel angekündigt. In einem Interview betont er, wie sehr die Spieler ein neues MMO suchen und erklärt, warum wir so lange keinen guten, westlichen Titel bekommen haben.

Was sagt der Entwickler? Emmert hat vor Kurzem sein neues MMORPG angekündigt. Es wird ein Warhammer-Titel, der wohl seinen Fokus auf PvE legt und für PC und Konsolen erscheint.

In einem Interview wollte der Fragesteller von Wargamer wissen, wie es um die MMORPGs 2023 steht. Der Entwickler erklärt, dass nach dem Erfolg von World of Warcraft viele versucht haben, das Konzept zu kopieren:

Das bedeutete, viel Geld zu investieren, was wiederum viel Gewinn erforderte. Es brauchte einen großen Erfolg, größer als Warcraft. Und als sie das nicht schafften – denn natürlich schafften sie das nicht, World of Warcraft war einzigartig – gaben die meisten großen Studios MMOs auf. Bis zum heutigen Tag leben wir in einer Welt, in der es im Westen nur sehr wenige MMOs gibt.

Doch Emmert glaubt daran, dass die Nachfrage nach solchen Spielen immer noch sehr groß ist und nimmt als Beispiel New World:

Als New World herauskam, wurden Trillionen von Exemplaren verkauft – weit über 10 Millionen, was erstaunlich ist. Das sagt mir, dass es Leute gibt, die ein MMO spielen wollen, aber es gibt niemanden, der sie kreiert.

Er selbst möchte nun genau diese Person sein, die ein MMORPG für die Masse macht. Seine Philosophie ist, dass ein gutes MMO von Geschichten und den Mitspielern lebt. Emmert möchte mit seinem Spiel eine immersive Welt schaffen, in der er selbst als Warhammer-Fan gerne versinkt.

WoW-Killer hätten beinahe die MMOs gekillt, doch es gibt einige Hoffnungen

Steht Emmert mit dieser Meinung allein da? Nein, denn die Generation von WoW-Killern ist auch aus der Sicht von anderen Entwicklern problematisch gewesen.

Wir von MeinMMO haben 2020 mit den MMORPG-Legenden Raph Koster – Lead Designer von Ultima Online und Chef von Star Wars Galaxies – sowie Gordon Walton (SWTOR und Crowfall) gesprochen.

Damals hatten beide einen ähnlichen Erklärungsansatz. Walton sagte, dass die WoW-Killer dafür gesorgt hätten, dass das Genre über Jahre kaum Innovationen erlebt habe. Koster ergänzte die Aussage mit einer Anekdote zum Thema Finanzierung:

Das ist einer der Gründe, warum ich so lange keine MMOs gemacht habe. Denn wenn du ein MMO machen wolltest, gab dir niemand Geld, wenn du nicht mit WoW konkurrierst. Und um mit WoW zu konkurrieren, musst du es [finanziell] übertreffen. Das ist eine lächerliche Menge an Geld, die nahezu niemand in der Branche aufbringen kann.

Ist das MMORPG-Genre verloren? Nein, denn gerade New World und Lost Ark haben gezeigt, dass viele Spieler Bock auf ein neues MMORPG haben. Und das führt derzeit zu einer kleinen Trendwende.

Denn die letzten großen westlichen Spiele waren WildStar und ESO, die 2014 herauskamen. Zwischen 2014 und 2021 waren Black Desert und WoW Classic die einzigen Highlights und es gab über lange Zeit auch keine wirklichen Hoffnungsträger am Horizont.

Doch das hat sich gewandelt:

Und selbst das sind längst nicht alle MMORPGs in Entwicklung. Mit Throne and Liberty und Blue Protocol stehen zwei neue Spiele in den Startlöchern, die Amazon zu uns in den Westen bringt. Auch ArcheAge 2. Perfect New World oder das hier angesprochene Warhammer-MMORPG könnten Überraschungs-Hits werden.

Was sagt ihr zum Stand des Genres? Waren WoW und vor allem die WoW-Killer ein großes Problem? Und seid ihr eher optimistisch oder skeptisch für die Zukunft.

Mehr zu allen neuen MMORPGs in Entwicklung findet ihr hier: Alle 59 MMORPGs, die derzeit für den PC in Entwicklung sind.