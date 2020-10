Zenimax Oline, das Entwicklerstudio hinter dem MMORPG The Elder Scrolls Online (PC, PS4, Xbox One), arbeiten an einem neuen Spiel. Und Stellenausschreibungen verraten, dass es sich wohl um ein MMO handelt.

Was verraten die Stellenausschreibungen? Es werden derzeit mehrere Mitarbeiter bei Zenimax Online gesucht. In jeder Stellenausschreibung für das neue Projekt heißt es, dass die Bewerber entweder Erfahrungen mit MMOs und RPGs, Freude am Spielen von MMOs oder Erfahrungen mit der Entwicklung von „Games as a- Service“-Spielen haben müssen.

Daraus geht also hervor, dass das neue Spiel des Entwicklerstudios wohl ein MMO wird.

Neben ESO arbeitet Zenimax Online an einem weiteren MMO(RPG).

Was für ein Spiel erwartet uns?

Was wissen wir sonst über dieses Spiel? Im vergangenen Jahr verriet Matt Firor von Zenimax Online, dass es sich um einen AAA-Titel einer neuen Marke handelt. Es ist also kein The Elder Scrolls Online 2 und das Projekt ist zudem nicht im Fallout-Universum angesiedelt.

Ist es Starfield? Starfield ist zwar eine neue Marke, die aber von Bethesda und nicht von Zenimax Online entwickelt wird. Außerdem erklärte Bethesda, dass es sich bei Starfield um ein Single-Player-RPG handelt.

Das schließt einen Multiplayer-Modus natürlich nicht aus, aber Bethesda kündigte Starfield auf der E3 2018 an, um Single-Player-Fans nach der Enthüllung des Multiplayer-Spiels Fallout 76 zu beruhigen und ihnen zu versichern, dass auch wieder was für sie kommt.

Es wäre allerdings denkbar, dass Zenimax Online einen MMO-Ableger von Starfield entwickelt. Also ein zusätzliches Spiel im selben Universum, ähnlich wie das bei The Elder Scrolls Online der Fall ist.

Starfield als Science-Fiction-Szenario bietet nicht nur etwas Neues, was sich von der Fantasywelt eines ESO und dem postapokalyptischen Setting von Fallout 76 unterscheidet, das Szenario ist recht unverbraucht im MMO-Genre und eröffnet viele Möglichkeiten.

Was könnte es sonst sein? Wir wissen aus den Stellenausschreibungen, dass uns wohl ein MMO erwartet. Außerdem ist es denkbar, dass es ein MMORPG wird, da Mitarbeiter mit Erfahrung im RPG-Sektor gesucht werden.

Dass wir ein weiteres Fantasy-MMORPG bekommen, ist eher unwahrscheinlich, denn damit würde sich Zenimax Online selbst Konkurrenz zum nach wie vor sehr gut laufenden ESO machen.

Daher ergibt ein Science-Fiction-Szenario schon Sinn. Vielleicht erwartet uns eine Art Loot-Shooter im Stil eines Destiny. Ein zeitgenössisches Setting wie in The Division wäre allerdings ebenfalls denkbar.

Fakt ist, Zenimax Online sucht derzeit neue Mitarbeiter für ein großes Spiel in einer neuen Marke, das offenbar ein MMO(RPG) wird.

Was für ein Spiel würde euch gefallen? Glaubt ihr, es wird ein MMORPG in einem Science-Fiction-Szenario?

Wollt ihr wissen, welche MMORPGs euch noch 2020 und darüber hinaus erwarten? Wir verraten es euch im MeinMMO-Artikel „17 spannende MMORPGs, die wir erst ab 2020“ erwarten.