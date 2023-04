MMORPGs waren früher geiler, weil es mehr Skills gab und die Balance oft total kaputt war

Die Balance spielt in MMORPGs eine wichtige Rolle, gerade wenn man faire Rennen um World Firsts oder Schlachten im PvP erleben möchte. Doch früher kam es viel öfter vor, dass Spieler Builds selber gebastelt und dabei sogar den ein oder anderen Fehler entdeckt haben. Doch genau solche Momente bleiben in Erinnerung und haben die Spiele besonders gemacht, findet Alexander Leitsch.

Seit 2005 spiele ich fast ausschließlich MMORPGs und es haben sich tausende Erinnerungen angesammelt. Dabei bleiben jedoch nur selten die fairen Momente im Kopf, sondern es stechen vor allem die kuriosen und überraschenden Situationen heraus. Und die gingen für mich meist mit kreativen Skillungen einher.

Egal, ob ein total overpowertes Farm-Build mit dem Beschwörer in Aion, ein 100 % Ausweich-Build in Last Chaos oder der 55-HP-Mönch in Guild Wars 1 – all diese Skillungen waren von den Entwicklern so nie vorgesehen und würden heute wohl zu einem riesigen Shitstorm führen.

Doch sie machen Erinnerungen aus. Erinnerungen, die ich in einem Final Fantasy XIV oder New World nie haben werde, weil sie keine Build-Vielfalt dieser Art bieten.

Alte MMORPGs hatten zu oft Elemente, die Spieler ausnutzen konnten

Was sind das für kreative Builds? 2007 – und damit über 2 Jahre nach dem Release – wurde der 55-HP-Mönch in Guild Wars 1 berühmt.

Normalerweise haben die Spieler mindestens 480 Grundleben und versuchen eigentlich, auf zusätzliches Leben zu kommen, etwa durch Runen auf der Ausrüstung. Allerdings gibt es auch Runen, die zusätzliche Attribute verleihen und dafür Lebenspunkte abziehen. Und hier entwickelten einige Spieler eine kuriose Idee.

Die Mönch-Fähigkeit Schutzgeist sorgt dafür, dass ein Spieler nicht mehr als 10 % seiner maximalen Lebenspunkte verlieren kann. Je weniger Lebenspunkte aber ein Charakter hat, desto weniger muss dieser geheilt werden.

Spieler schafften es, ihre Lebenspunkte auf 55 zu drücken, sodass sie nur noch maximal 6 Schaden bekommen konnten. Durch andere Zauber wie Schützende Hände und Schild der Absorption wurde der einkommende Schaden um 5-15 reduziert. Im Grunde bekam man also 0 Schaden, solange man die Fähigkeiten aufrecht halten konnte.

Auch andere verrückte Builds waren in Guild Wars 1 möglich, etwa eine permanente Immunität gegen Zauber, mit der man dann schwere Bosse tanken oder ganze Feindesgruppen solo farmen konnte.

Von einem anderen Beispiel hat mir mein Kollege Mark Sellner in unserem gemeinsamen Podcast MMO News erzählt. Mithilfe eines Tricks mit der Skalierung konnte er in Last Chaos ein Build mit 100 % Ausweichchance kreieren. Das funktionierte zwar nur im PvE, doch so konnte er die schwersten Bosse solo besiegen – auch wenn das mal Stunden dauerte.

Doch auch abseits davon fallen mir weitere Beispiele ein:

In Aion etwa waren zu Release die Elementargeister der Beschwörer viel zu stark. So konnte man quasi AFK Gegner farmen.

In Ragnarok Online gab es ein 100%-Ausweich-Build, was sich jedoch nur auf Angriffe und nicht auf Fähigkeiten bezog. Das funktionierte jedoch auch im PvP.

Age of Conan war zu Release miserabel gebalancet und ein Waffentyp dominierte die ersten Wochen komplett.

Selbst in WoW gab es große Balance-Diskussionen, die sich vor allem auf die Situation Paladin vs. Schamane bezogen. Zu Vanilla-Zeiten konnte die Allianz keine Schamanen spielen und die Horde wiederum keinen Paladin. Das hatte Auswirkungen auf manche Rennen um die World Firsts und auch auf das PvP.

Doch nicht nur in MMORPGs ist die perfekte Balance manchmal ein Hindernis. In LoL etwa erscheint fast jeder neue Champion in einer zu starken Version. Das jedoch macht ihn interessant, sodass viele ihn dann auch direkt ausprobieren wollen. Champions, die direkt mit guter Balance erscheinen, etwa Rell, verschwanden recht schnell in der Versenkung und bekamen viel weniger Aufmerksamkeit.

Moderne MMORPGs verzichten auf zu viele Fähigkeiten, werden immer vorsichtiger

Wie sieht das heute aus? Viele der neuen und auch etablierten MMORPGs sind vorsichtiger und simpler geworden.

Guild Wars 2 etwa hat in den letzten Jahren viele klassenspezifischen Buffs entfernt, was auch Mark in einer Kolumne kritisiert hat. Das sorgt zwar angeblich für mehr Freiheit in der Gruppenzusammenstellung, aber auch gleichzeitig für Langeweile, weil jeder alles kann.

In WoW wurde die Zahl der Talente und Fähigkeiten ebenfalls im Laufe der Jahre reduziert, auch wenn es mit Dragonflight jetzt eine leichte Kehrtwende gab.

Dazu erschien mit Lost Ark ein neues MMORPG, das zwar viele Klassen bietet, aber bei dem jede Klasse auch alles Wichtige kann. Jeder kann springen, kontern, ausweichen und selbst große Klassen wie der Berserker sind nicht besonders behäbig oder langsam.

Doch die Paradebeispiele für fehlende Build-Vielfalt sind für mich FFXIV und New World:

In Final Fantasy XIV sind Spielstil und das Build von jedem Job im Grunde fest vorgegeben. Man bekommt die passende Ausrüstung und hat keine Talentbäume. Hier kann man zwar nichts falsch machen, aber eben auch nicht experimentieren.

New World bietet grundsätzlich nur 6 Fähigkeiten pro Waffe und damit gerade mal 84 Fähigkeiten insgesamt. Dass dabei keine verrückten Builds oder große Balance-Probleme entstehen können, ist offensichtlich. Zum Vergleich: In Guild Wars 1 hat jede Klasse ungefähr 200 Fähigkeiten + eine Zweitklasse + spezielle PvE-Skills, sodass ich mit einem Charakter Zugriff auf über 2.000 Fertigkeiten habe.

Ohne die Build-Vielfalt geht für mich ein wichtiger Kern der Rollenspiele verloren: Die Freiheit mein Build selbst zu basteln. Ja, auch ich weiß, dass es selbst mit vielen Fähigkeiten und Freiheiten immer Meta-Builds geben wird, die ich sogar selber hier auf MeinMMO verbreiten würde.

Aber manchmal entwickeln sich trotzdem verrückte Kreationen oder einfach eine Kombo, die nur in einem einzigen Szenario cool ist – aber dafür dann richtig cool.

Wie seht ihr die Themen Build-Vielfalt und Balance? Wann habt ihr das letzte Mal ein Build über Stunden selbst gebastelt? Und sollte es immer eine perfekte Balance geben?

