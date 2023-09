Die 5 besten MMORPGs für PvP-Fans

Albion Online ist ein Sandbox-Online-Rollenspiel des deutschen Entwicklers Sandbox Interactive aus Berlin. In Albion Online könnt ihr all eure Sandbox-Gelüste f...

In den ersten Stunden spielt PvP jedoch keine Rolle: So spielt sich das MMORPG Albion Online, wenn ihr keinen Cent dafür ausgebt .

Was macht es im PvP eher schlecht? Die Ausrüstung spielt eine wichtige Rolle. Durch das Full-Loot müsst ihr aber die Entscheidung treffen, ob ihr mit eurer besten Rüstung in die Welt hinausziehen wollt oder diese lieber für ein Event mit der Gilde verwahrt. Der ständige Verlust ist etwas, das nicht jedem zusagt.

Das PvP-System wird durch Kämpfe um Außenposten erweitert. So könnt ihr Türme in den Gebieten, aber auch ganze Städte einnehmen.

Was macht es im PvP richtig gut? Albion Online bietet ein breites System an PvP-Inhalten. So gibt es in der offenen Welt Gebiete, die mit einer gelben, roten oder schwarzen Markierung versehen sind:

