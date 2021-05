Das koreanische Unternehmen NCSoft ist seit mehr als 20 Jahren eines der weltweit erfolgreichsten Studios, die MMORPGs herstellen. Von ihnen kommen Lineage, Blade & Soul und Aion. Im Westen waren sie als Publisher für Guild Wars 2 und WildStar verantwortlich. Ein Graph über die Umsatzzahlen von NCSoft seit 1998 zeigt jetzt, warum so wenige neue PC-MMORPGs erscheinen.

Das ist die Situation:

NCSoft ist seit 1998 im MMORPG-Geschäft. Sie sind eine der größten Spiele-Firmen der Welt. Mit Titeln wie Lineage, Aion oder Blade & Soul haben sie den asiatischen MMORPG-Markt geprägt. Sie agieren weltweit: So haben sie Guild Wars 2 und WildStar im Westen rausgebracht

Das letzte PC-MMORPG, das sie herausbrachten, war WildStar (2014), das trotz allen Ansätzen scheiterte und eingestellt werden musste. Das lang erwartete Action-MMORPG „Project TL“, das für PC und Konsolen erscheinen soll, ist seit 10 Jahren in Entwicklung, wirkt aber verschollen

Stattdessen liegt der Fokus von NCSoft seit 2017 auf Mobile-Games wie Lineage M, Lineage 2M und weiteren Mobile-Games zu Aion und Blade & Soul

Warum kommen kaum noch große PC-MMORPGs?

Dieser Graph zeigt, warum PC-MMORPG aussterben: NCSoft hat in seinem Quartalsbericht zum 1. Quartal 2021 die Umsatz-Entwicklung seit 1998 gezeigt.

Hier sieht man, dass die Firma von 1998 bis 2005 konstant gewachsen ist mit ihren ersten Titeln Lineage und Lineage 2. Zwischen 2005 und 2008 stagnierte der Umsatz 4 Jahre lang, bis der Umsatz 2009 mit den neuen MMORPGs Aion, Blade & Soul und Guild Wars 2 wieder anstieg und bis 2016 relativ linear weiterwuchs.

2017 erschien dann Lineage Mobile, eine Mobile-Version des da schon 20 Jahren alten PC-MMORPGs „Lineage“. Der Umsatz explodierte und blieb 3 Jahre lang auf fast doppelt so hohen Niveau wie vor der Mobile-Phase.

Im Pandemiejahr 2020 ist der Umsatz noch weiter nach oben geschnellt.

2 neue MMORPGs sind so erfolgreich, dass sie leider alles ändern

So erfolgreich sind MMORPGs auf Mobile: Ein weiterer Graph von NCSoft zeigt: In den letzten 9 Jahren haben MMORPGs den Mobile-Markt und den Google Play Store zumindest beim Umsatz übernommen und die vorher dominanten Casual-Spiele ersetzt.

NCSoft sieht sich selbst mit Lineage M und Lineage 2M führend an der Spitze des MMORPG-Trends.

Ihrer Ansicht nach würden Mobile-Spieler von ihren Games nun “immersives Gameplay” verlangen, also Spiele, die sie vereinnahmen.

Innerhalb von 9 Jahren sind MMORPGs zur umsatzstärksten Spiele-Arten im Google Play Store geworden.

Das ist das Resultat der Entwicklung: Über Jahre war Asien noch die Bastion für PC-MMORPGs. Doch in den letzten Jahren ist das gebröckelt, seit sich die Asiaten stärker den Mobile-Games widmen.

Zwar gibt es noch neue Asia-MMORPGs, die in den Westen kommen, wie Elyon oder Swords of Legions Online. Doch auch in Asien sind neue MMORPGs für den PC selten geworden.

Ein MMORPG für alle – für Casuals und Pros, für Smartphone, PC und Konsole

So geht es weiter: NCSoft hat erklärt, dass man nach der „PC-Phase“ und der „Mobile-Phase“ nun zwei weitere Phasen angehen möchte:

Man will seine Spiele auf die Konsolen bringen, denn dort sieht man einen Bedarf an MMOs

Das Endgame ist es aber letztlich, dass die Leute auf PC, Mobile und Konsolen dieselben Spielen zocken werden

Als „Neues Spiel“ in der Pipeline für PC und Konsolen hat NCSoft im Moment lediglich „Project TL“: Das lang erwartete MMORPG ist seit 10 Jahren in Entwicklung. In der zweiten Jahreshälfte 2021 sollen nun „interne Tests“ stattfinden.

So stellt sich NCSoft die Zukunft der MMORPGs vor: Ein Spiel für PC, Mobile und die Konsolen.

Das ist das Problem: In Südkorea läuft die Zukunft gerade darauf hinaus, dass NCSoft ein MMORPG herstellt und das auf Mobile und PC laufen soll – vielleicht im Westen noch auf Konsolen. Die Idee ist, dass Leute das Game unterwegs mit dem Smartphone spielen und es zu Hause über einen Emulator auf dem Rechner laufen lassen.

Hier im Westen haben die Spieler von PC-MMORPGs aber eine starke Abneigung für Mobile-Games entwickelt.

Doch bei den Zahlen scheint es zumindest mittelfristig unwahrscheinlich zu sein, dass NCSoft nach Project TL noch Mal ein MMORPG entwickelt, das rein auf PC-Spieler ausgelegt ist.

An der Darstellung von NCSoft mit Haien für die Hardcore-Nutzer, Walen für die Mid-Core-Nutzer und einem Fischschwarm für die Softcore-Spieler, die Casual-Spieler, sieht man die Denkweise von NCSoft: Man will möglichst viele Spieler erreichen, denn jeder bringt Umsatz. Und der Umsatz liegt klar im Mobile-Bereich.

