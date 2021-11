Einer der größten MMORPG-YouTuber zerreißt sein Lieblingsspiel: „Es verletzt mich so sehr“

Der YouTuber Josh Strife Hayes macht seit Jahren Videos zu MMORPGs. In seiner Reihe “Worst MMO Ever” testet er Spiele, die viele gar nicht auf dem Schirm haben, um zu schauen, ob sie wirklich so schlecht sind. In der neusten Ausgabe war das Spiel Neverwinter an der Reihe, in das er selbst tausende von Stunden investiert hat.

Worum geht es in dem Video? Hayes testet für seine Video-Reihe neue MMORPGs in der Regel für 8 bis 10 Spielstunden an und fasst dann in 30 bis 60 Minuten seine Meinung zusammen und blendet irgendwann auch aktuelle Steam-Reviews ein. Doch die neuste Ausgabe ist eine ganz besondere.

Denn der YouTuber hat über viele Jahre Neverwinter gezockt und es als sein Lieblings-MMORPG bezeichnet. Seinen YouTube-Kanal hat Hayes sogar ursprünglich gegründet, um Guides zu Neverwinter zu teilen.

Doch inzwischen stören ihn so viele Dinge an dem MMORPG, dass er es selbst nicht mehr guten Gewissens empfehlen kann. Gründe dafür sind der sogenannte Content-Vault und Pay2Win, das in Neverwinter inzwischen überhand genommen haben soll.

Schon zum Einstieg in das Video sagt er: “Dieses Video verletzt mich so sehr, weil Neverwinter Online mein Haupt-MMORPG für viele Jahre war. Schwierige Jahre, und es hat mir durch diese Zeit geholfen. Ich war süchtig nach dem Spiel.”

Unlogischer Story-Content und Pay2Win sind die großen Probleme

Was stört Hayes am Content? Zu Beginn zeigt der YouTuber einige schöne Seiten des Spiels. So gibt es etwa Lob für das actionreiche Kampfsystem, die gute Einführung in den ersten Missionen und für die herausfordernden Gegner und Bosse, die es direkt von Beginn an gibt.

Auch die Reittiere, die verschiedene Boni und einen einzigartigen Angriff bieten, lobt er zu Anfang, da man – einmal freigeschaltet – diese Boni nach Lust und Laune mischen kann.

Jedes Reittier bietet verschiedene passive Boni und eine aktive Fähigkeit. Einmal freigeschaltet, lassen diese sich miteinander mischen.

Doch die Stimmung ändert sich im Laufe des Videos. So stört sich Hayes etwa an den Anpassungen rund um das Leveln, die im Sommer 2021 vorgenommen wurden:

Das Max-Level wurde von 80 auf 20 gesenkt

Es gibt keine Erfahrungspunkte mehr, sondern man levelt über Fortschritt in der Geschichte

Es wurde ein neuer Trainings-Raum eingeführt, der Hayes gar nicht gefällt, weil man aus dem Spiel und der Story gerissen wird

Es wurden einige alte Kampagnen entfernt, sodass die Spieler sie einfach nicht mehr erleben können

Hayes stört sich zudem daran, dass einige Charaktere mit dem Update ausgetauscht wurden. Neue Spieler werden die Probleme kaum bemerken, aber wer tiefer in der Story drin ist und die alten Inhalte kennt, würde sich wundern, warum diese Änderungen überhaupt vorgenommen wurden.

Was ist der größte Kritikpunkt an Neverwinter? Am meisten stört sich der YouTuber jedoch am Pay2Win-Aspekt. Der soll gerade in Neverwinter riesig sein. Hayes sagt selbst: “Im Shop könnt ihr echte Power kaufen. Ich zeige, wie ihr euch direkt ins Endgame kaufen könnt.”

Zu Beginn des Videos zeigte Hayes bereits die verschiedenen Völker im Spiel. Jedes von ihnen bietet einen anderen Bonus. Darum gibt es objektiv ein bestes Volk, für das jedoch mit Zen gezahlt werden muss. Der Preis dafür liegt bei 3.500 Zen.

Zen bekommt ihr Ingame und für echtes Geld. 3.500 Zen entsprechen etwa 28 Euro.

Außerdem benötigt ihr Buffs, die ihr dafür bekommt, dass ihr verschiedene Kampagnen abschließt. Passend dazu gibt es jedoch Kampagnen-Tokens. Die schließen eine Kampagne sofort ohne zu spielen ab, damit ihr die Belohnungen einsacken könnt. Ein solcher Abschluss kostet 700 Zen (5,50 Euro).

Jede Kampagne gibt passive Boni, die ihr über den Abschluss freischaltet.

Zudem gibt es die folgenden nützlichen Items im Shop:

Einen Boost direkt auf das Max-Level

Verzauberungen für eure Waffe, die diese stärker machen

Beim Aufwerten von Ausrüstung kann das Material dafür kaputtgehen, doch dagegen gibt es Items im Shop

Es gibt Companions, die man im Spiel, aber auch im Shop bekommt

Es gibt die stärksten Mounts im Shop, die eigene Boni haben

Zudem gibt es Gegenstände, die euch direkt an Ort und Stelle wiederbeleben, bevor der Dungeon-Boss Leben generiert. So kann man theoretisch Bosse durch den Einsatz von Echtgeld besiegen, egal, wie viel Skill ihr habt.

Premium-Mitgliedschaft als Krönung: Neben den Inhalten im Shop gibt es zudem eine Premium-Mitgliedschaft. Die bringt euch mehr Boni, je mehr Monate ihr auf einen Schlag bezahlt.

Wer direkt für 12 Monate einkauft, bekommt unter anderem +1 % zusätzliche Lebenspunkte für die gesamte Gruppe, mehr Ingame-Währung, keine Strafen beim Tod und Zugriff auf die Bank von überall in der Welt.

Währungs-Pakete sind gut für den Verkäufer: Ein weiterer großer Kritikpunkt von Hayes liegt darin, wie Zen verkauft wird. So gibt es ein Paket, das 3.450 Zen für 27 Euro anbietet. Für das Volk benötigt man jedoch 3.500 Zen und muss wahlweise ein weiteres Paket für 4,50 Euro oder direkt die teurere Version für 45 Euro kaufen.

Die komplette Kritik könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Zen lässt sich für Ingame-Währung kaufen, doch dafür müssen erstmal 500.000 Euro ausgegeben werden

Wie sieht es mit dem Umtausch von Währungen aus? Hayes erklärt, wie der Umtausch von Ingame-Währung zu Zen funktioniert:

Ihr könnt Astral Diamonds in Zen umtauschen.

Derzeit gibt es jedoch über 65 Millionen Angebote, die gerne Zen für Astral Diamonds kaufen möchten.

Das bedeutet, dass erstmal 65 Millionen Zen an andere Spieler gehen, bevor ihr mit dem neusten Angebot an der Reihe wärt. Das ist 2.742 Mal das teuerste Zen-Paket im Spiel.

Im Klartext: Andere Spieler müssten umgerechnet knapp 500.000 Euro ausgeben und das alles in Diamanten umwandeln wollen, bevor ihr mit dem neusten Tauschangebot an der Reihe wärt.

Da das wohl kaum in den nächsten Wochen passieren wird, müsst ihr für die vielen Boni echtes Geld ausgeben.

Am Ende des Videos wirkt Hayes sehr niedergeschlagen. Man merkt ihm an, dass er Neverwinter eigentlich mag, aber mit den neusten Entscheidungen und vor allem mit der Entwicklung des Shops unzufrieden ist. Das PvP in Neverwinter soll genau deshalb auch inzwischen ziemlich tot sein.

Hayes beendet sein Video mit der Wertung: “Diese Review kostet 3.500 Zen / von 10.”

Was sagt ihr zu Neverwinter und dem Shop-System? Habt ihr eine ähnliche Erfahrung gemacht oder hattet ihr Neverwinter bisher gar nicht auf dem Schirm? Und welches MMORPG hat das schlimmste Shop-System? Schreibt es gerne in die Kommentare.

