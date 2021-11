Spieler kaufen MMORPG „für immer“ – Sollen jetzt plötzlich ein Abo zahlen, sind stinksauer

Fans des MMORPGs ArcheAge mussten in letzter Zeit viel mitmachen. Eine neue Ankündigung des neuen Publishers Kakao Games treibt es aber für viele Spieler auf die Spitze. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist AAU? Als das Sandbox-MMORPG im Jahr 2019 auf den europäischen Markt kam, wirkte das neue Spiel vielversprechend. Publisher Gamigo übernahm den Release im Westen und tüftelte einen Plan aus, dem Pay2Win-Aspekt von ArcheAge entgegenzusteuern.

Heraus kam ein neues altes Spiel: ArcheAge Unchained. Das MMORPG wurde in zwei Versionen veröffentlicht – Free2Play und weiter mit Pay2Win-Aspekten unter dem Namen ArcheAge und Buy2Play ohne Pay2Win als ArcheAge Unchained. Diese Entscheidung kam erstmal gut bei der Community an.

Unchained verzichtete vollkommen auf Pay2Win und bot in seinem Echtgeld-Shop weitestgehend kosmetische Dinge und einen Battle-Pass an. Das MMORPG versprach damals eine faire Buy2Play-Erfahrung ohne Pay2Win, monatliche Kosten oder andere spielerische Vorteile (via archeagegame.com).

Was ist in ArcheAge passiert? Ab dem 1. Dezember gehen beide MMORPGs, also ArcheAge sowie ArcheAge Unchained zum neuen Publisher Kakao Games über. Diese sind unter anderem als Publisher von Elyon und über lange Zeit auch für das MMO Black Desert.

Spieler müssen ihre Konten übertragen und dürfen dann ungehindert weiterspielen, vorerst. Doch bereits die erste Ankündigung des Transfers sorgte für Ärger in der Community, da Kakao ankündigte, die Häuser und Grundstücke der Fans nicht mitzuübertragen.

Die Spieler erhalten die Gegenstände in ihrem Haus zurück ins Inventar und müssen sich ein neues Grundstück suchen. Ein frischer Start für den Wohnungsmarkt von ArcheAge, was viele der Fans enttäuscht hat.

Neue Ankündigung eskaliert Stimmung in der Community

Was ist neu? Am 17. November postete ein Community-Manager des neuen Publishers eine Information über Discord, die für großen Unmut bei den Fans sorgte.

Kakao Games kündigte an, das Geschäftsmodell von ArcheAge Unchained von Buy2Play auf Pay2Play zu ändern – ein monatliches Abo wird zur Pflicht für alle Spieler. Wer ArcheAge Unchained bereits gekauft hat, bekommt 60 Spieltage geschenkt, danach muss jeder die 9,99 € im Monat bezahlen, um weiterzuspielen.

Die offizielle Ankündigung auf dem Kakao-Games-Discord

Die Fans fühlen sich betrogen: Auf dem Discord hat die Ankündigung derzeit 379 Dislikes sowie 150 Stimmen für das Wort “Scam”, was so viel wie Betrug bedeutet. Die Fans sind der Ansicht, dass sie für ein Spiel bezahlt haben, um es dauerhaft zu spielen. Jetzt plötzlich monatliche Kosten zu verlangen, ist den meisten zu viel.

Kakao Games begründet diese Entscheidung mit dem Argument, dass man die Pay2Win-Aspekte in Unchained noch weiter minimieren wolle. Das scheint den Großteil der Spieler aber nicht zufriedenzustellen.

Der User Chris schreibt auf Facebook dazu (via facebook): “Na toll, das war der Grund warum ich ArcheAge nicht mehr gespielt und Unchained dann gekauft habe. Ich bin wirklich echt sauer.”

Auch Nico schließt sich an und sagt: “Dann wird es [Unchained] endgültig sterben. Viele der aktiven Spieler haben Zweit- und Dritt-Accounts, die werden dann wegfallen.”

Mae Jewell ist derselben Meinung: “Damit hat sich AAU für mich dann auch erledigt. Die haben sie ja nicht mehr alle.. Wieso zwei Spiele behalten, die monatlich kosten? Das ergibt doch keinen Sinn.”

User Christian Otto hält seinen Kommentar eher kurz: “RIP Unchained”

Wie geht es mit AAU weiter? Das wird sich zeigen. Auf Steam hatte das Spiel in den letzten 30 Tagen nur noch etwa 155 Spieler im Durchschnitt, im 24-Stunden-Peak sind sogar nur 64 Spieler (via steamcharts.com).

Das Game verfügt zwar auch über einen eigenen Launcher, doch um die Spielerzahlen scheint es derzeit nicht gutzustehen. Die Änderung zum Abo-Modell könnte aktive Spieler weiter verschrecken und das Game über kurz oder lang ins Aus schießen.

Was haltet ihr von den Änderungen bei Unchained? Spielt ihr vielleicht noch aktiv und werdet ihr trotz allem ein aktiver Spieler bleiben? Oder betrachtet ihr die Situation eher von Außen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.