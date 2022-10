Neuer Koop-Shooter von Warhammer 40k startet die Beta auf Steam, läuft aber nur ganz kurz

Das berühmte Warhammer-Universum bringt mit Warhammer 40k: Darktide einen neuen Koop-Shooter, in dem ihr mit bis zu 3 Mitspielern gegen das Chaos kämpft. Die Closed Beta startet am 14. Oktober auf Steam und über GeForce now. Wer sich jetzt noch anmeldet, hat Chancen auf einen Zugang.

Was ist das für ein Shooter? Warhammer 40.000: Darktide spielt in einer düsteren Zukunft, in der ihr vermutlich nicht leben wollt: in einer riesigen „Hive City“ leben die gesetzestreuen Bürger des Imperiums, aber unter ihnen planen die Anhänger des Chaos ihren Aufstieg.

Die Verehrer von Pestgott Nurgle oder dem Verführer Slaanesh sind eine stetige Bedrohung. Ihr werdet in die Tiefen der Megastadt geschickt, um aufzuräumen.

Darktide ist ein neues Koop-Spiel mit Shooter- und Hack’n’Slay-Inhalten, in dem ihr gegen Horden von Gegnern antretet. Erschaffen wird das Spiel von Fatshark, dem Team, das schon Warhammer: Vermintide 2 gemacht hat.

Hier seht ihr den Trailer zur aktuell laufenden Beta:

Darktide ist wie Left 4 Dead in 40.000 Jahren

Das macht Darktide aus: Das Gameplay von Darktide kann man sich grob vorstellen wie das, was man schon von Klassikern wie Left 4 Dead und Co. kennt. Teams aus bis zu 4 Spielern schnetzeln sich durch verschiedene Level und müssen aufpassen, nicht überrannt zu werden.

Es gibt jedoch einen maßgeblichen Unterschied zu Left 4 Dead, Vermintide und ähnlichen Spielen: ihr könnt euch einen eigenen Charakter erstellen. Aussehen, Stimme und Ursprung werden individuell angepasst. Zur Auswahl stehen verschiedene Klassen wie:

Psyoniker, eine Art Magier

Scharfschütze

Ogryn, der „Heavy Weapons Guy“

Prediger, der Paladin der Truppe

Die Gegner sind zumeist Zombie-artige, vom Chaos verformte Menschen und Monster, die euch mit „einfachem“ Kanonenfutter und harten Elite-Gegnern in der dystopischen Stadt das Leben schwer machen.

Wo kann ich mich für die Beta anmelden? Auf der Website von Steam könnt ihr euch mit einem Klick auf den entsprechenden Button für den Playtest anmelden. Bei unserem Versuch hatten wir die Einladung wenige Minuten nach dem Abschicken im elektronischen Postkasten.

MeinMMO-Leser McPhil machte uns darauf aufmerksam, dass ihr beim Humble Bundle aktuell beide Teile des geistigen Vorgängers Vermintide mit vielen DLC für einen günstigen Preis ergattern könnt.

Die Entwickler haben schon mitgeteilt, dass über das Wochenende weitere Spieler eingeladen werden können. Der Test läuft vom 14.-16. Oktober auf Steam und GeForce Now. Am 30. November erscheint Warhammer 40k: Darktide für den PC und kurz darauf für die Xbox.

Falls euch Warhammer als Setting nicht zusagt, findet ihr hier weitere Top-Shooter:

