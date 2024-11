Ein großes PvE-MMORPG bekommt heute seine 21. Erweiterung, schraubt das Level auf 130 hoch

Das MMORPG EverQuest II ist schon sehr lange online und noch lange nicht am Ende. Jetzt erscheint die bereits 21. Erweiterung für das Onlinerollenspiel die wieder zahlreiche neue Inhalte bringt.

Was ist EverQuest II? Das MMORPG gibt es bereits seit 2004. Entwickelt wurde es von Verant Interactive. Es der Nachfolger des 1999 erschienenen ersten Teils Everquest, der großen Einfluss auf spätere MMORPGs hatte.

EverQuest II feiert 2024 seinen 20. Geburtstag – wie auch World of Warcraft. Weiterhin erscheinen Updates für das Spiel. Ganz aktuell bekommen Spieler Content-Nachschub in Form einer großen Erweiterung namens „Scars of Destruction“.

Ein kurzer Trailer gibt euch einen Vorgeschmack:

Das hält die Erweiterung bereit

Was gibt es in Scars of Destruction? Die 21. Erweiterung für EverQuest II bietet neue Orte, Quests und Belohnungen. Konkret steckt Folgendes drin:

Erhöhung der Level-Obergrenze auf Level 130

Neue Quests der Abenteuer-, Signatur- und Handelsfertigkeitslinien

Neue Waffen-Auren, um eure Waffen zu verschönern

Neue Dungeons und Raids

Neue Solo- und Helden-Instanzen

Einen Tundra-Fuchs als Haustier für Vorbesteller

Zudem können Gebiete wie die Drachen-Nekropole in den Westlichen Wüsten bereist werden, wo noch gefährlichere Abenteuer auf erfahrene Spieler warten.

Die Erweiterung feiert das 20-jährige Jubiläum des Spiels. Die Entwickler möchten sich damit bei den Spielern und vor allem den langjährigen Fans bedanken:

Wir haben unser ganzes Herzblut in die Gestaltung von “Scars of Destruction” gesteckt, um das 20-jährige Jubiläum von EverQuest II zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Wir können es kaum erwarten, die Reaktionen der Spieler zu sehen. Executive Producer Jenn Chan via mmos.com

Was muss man zum Release wissen? Release ist bereits am 20. November. Die Erweiterung kostet 35 Euro in der Standard-Version. Es gibt jedoch auch teurere Versionen, die bis zu 250 Euro kosten und zusätzliche Inhalte in Form von Reittieren oder Rezepten beinhalten. Im Kampf gegen WoW hat EverQuest auch schon mal für kuriose Anekdoten gesorgt: EverQuest II wollte WoW mit Pizza besiegen – Hat aus Versehen Pizza Hut bezwungen