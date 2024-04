EverQuest II wollte WoW mit Pizza besiegen – Hat aus Versehen Pizza Hut bezwungen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Kurios, was ein kleiner Befehl in einem MMORPG doch für Wellen schlagen kann.

Gerade in diesem Augenblick spielen vermutlich mehr Leute League of Legends als Everquest jemals an Abonnenten hatte. Aber zum damaligen Zeitpunkt erschien das gigantisch, ja unglaublich. Es hat ein sehr profitables Geschäft für eine lange Zeit befeuert.“

Pizza Hut wollte die Zusammenarbeit so schnell wie möglich beenden und musste sogar Platzierungen bei Search kaufen, um sich den ersten Platz wieder zu sichern (via pcgamer ).

Diese Kooperation ging das Spiel ein: EverQuest II war recht kurzfristig eine Kooperation mit Pizza Hut eingegangen. Die Idee war simpel: Wenn man in EverQuest II den Befehl „/pizza“ eingab, öffnete sich ein Browser-Fenster und man konnte hier eine Pizza-Bestellung aufgeben. Im Grunde war der /pizza-Befehl also nichts anderes als ein Link, der im Spiel ausgeführt wurde. Es gab nicht einmal ein Emote des Charakters dazu.

Sie haben eine bedeutend bessere Version erschaffen und hatten bereits diese unglaubliche Welt, die sie im Verlauf von 3 Warcraft-Spielen erschaffen haben. Also haben sie uns absolut zurecht in den Hintern getreten.

Spätestens seit dem Welterfolg von World of Warcraft im Jahr 2004 versuchten viele MMORPGs die Aufmerksamkeit von potenziellen Spielern zu erhaschen. Vor allem der geistige Vorgänger von WoW, EverQuest, wollte mit seinem Nachfolger EverQuest II gerne ein großes Stück vom MMO-Kuchen abhaben – oder in diesem Fall eher von der MMO-Pizza.

