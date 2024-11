Ein Horror-Geheimtipp ab 18 sieht auf der PS5 Pro verdammt gut aus – Doch der Trailer trickst

Das Horror-Spiel The Callisto Protocol bekommt ein Grafik-Upgrade für die PS5 Pro. Dort besticht es vor allem mit einer für Konsolen ungewöhnlich hohen Auflösung – ein bisschen getrickst wird aber doch.

Was ist das für ein Spiel? The Callisto Protocol ist ein Survival-Horror-Spiel vom Entwickler Striking Distance Studio. Dort arbeitete unter anderem Glen Schofield an dem Titel. Schofield hat mit Dead Space eines der besten Horror-Spiele aller Zeiten entwickelt, die Erwartungen waren für The Calisto Protocol daher hoch.

The Callisto Protocol sollte ein geistiger Nachfolger zu Dead Space werden, reichte aber nie an sein hochgelobtes Vorbild heran und floppte zum Release. Trotzdem veröffentlichte Sony über den offiziellen PlayStation-Kanal auf YouTube nun einen Trailer, in dem das Spiel für die PS5 Pro angekündigt wird.

Diesen Trailer seht ihr hier:

Bis zu 8K-Auflösung inklusive Ray-Tracing

Wie groß ist der Unterschied zwischen PS5 und PS5 Pro? Auf der normalen PS5 läuft The Callisto Protocol im Qualitäts-Modus bei 4K-Auflösung und vollem Ray-Tracing mit 30 Bildern pro Sekunde (FPS). Auf der PS5 Pro bekommt ihr mit denselben Features doppelt so viele FPS – und das im Performance-Modus.

Im Qualitäts-Modus erwarten euch 8K-Auflösung (4320p) und Ray-Tracing bei 30 FPS. An dieser Stelle trickst Sony allerdings ein bisschen, den die PS5 Pro liefert hier kein natives 8K. Wie man beim Lesen des Kleingedruckten feststellt, wird das Spiel in einer Auflösung von 6K gerendert und hochskaliert.

Das Hochskalieren funktioniert dank PSSR: Kurz gesagt wird das Bild auf einer niedrigeren Auflösung berechnet und dann mittels KI auf die Zielauflösung hochskaliert. So bekommen Spieler am Ende mehr FPS bei vergleichbarer Bildqualität.

Lohnt sich The Callisto Protocol? Das kommt ganz darauf an, was man erwartet. Es ist bei weitem kein schlechtes Spiel, aber auch kein Meilenstein. Inzwischen hat der Titel aber seine Fans gefunden. Einige von ihnen wünschen sich in der Kommentarspalte unter dem Trailer sogar eine Fortsetzung.

YouTube-Nutzer dangiambrone7350 trifft den Reiz des Spiels ganz gut:

Dieses Spiel erinnert mich an The Order: 1886 (und Ryse: Son of Rome): Es ist ein sehr atmosphärisches und technisches Powerhouse mit beeindruckender Grafik und Audio, aber es hat eine Reihe von Makeln und Problemen, die es davon abhalten, ein Klassiker zu sein. Und wie bei The Order: 1886 gibt es eine Menge Potenzial, auf dem man aufbauen kann.

Sucht ihr nach einem Horror-Spiel, das mit seiner cineastischen Präsentation statt mit anspruchsvollem Gameplay überzeugt, könnte The Callisto Protocol etwas für euch sein.

Während eine Fortsetzung eher unwahrscheinlich ist, könnt ihr mit [REDACTED] übrigens ein weiteres Spiel im Universum von The Callisto Protocol spielen. Das stellt euch MeinMMO hier vor: In einem neuen Action-Spiel auf Steam und PS5 müsst ihr gegen eure eigene Leiche kämpfen