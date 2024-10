In einem neuen Action-Spiel auf Steam und PS5 müsst ihr gegen eure eigene Leiche kämpfen

The Callisto Protocol wurde als der geistige Nachfolger von Dead Space angekündigt, doch zum Release überzeugte das Spiel weniger. Mit der Zeit hat sich die Rezeption des Horror-Spiels aber verbessert, mehr dazu lest ihr hier: Große Shooter-Hoffnung versagt zum Release auf Steam, bessert sich stetig, steht jetzt schon „positiv“ da

Ihr seid nicht der Einzige, der den Ausbruch der Seuche in Black Iron überlebt hat. Andere Insassen und Gefängniswärter machen sich ebenfalls auf den Weg zur Rettungskapsel. Ihr müsst also vor ihnen dort ankommen oder aber sie im Lauf eines Runs erledigen.

Was zeigt der Trailer? Abseits des Settings hat das Spiel nicht mehr viel mit The Callisto Protocol gemein. [REDACTED] ist deutlich bunter, schneller und action-lastiger. Wer eine Fortsetzung erwartet, wird also eher enttäuscht sein. Die ist es nämlich nicht, und die will es auch nicht sein.

Um welches Spiel geht es hier? [REDACTED] ist einAction-Roguelike mit Sci-Fi-Setting und es spielt im gleichen Universum wie das Horror-Spiel The Callisto Protocol. Diesmal schlüpft ihr jedoch in die Rolle eines Wachmanns im Gefängnis Black Iron, das auf dem Jupitermond Callisto steht. Es gibt keinen Multiplayer-Modus, es ist ein Solo-Erlebnis.

