27-Jähriger ist 2-facher Weltmeister in LoL und das Kryptonit für T1, aber eigentlich ein chilliger Typ, der Genshin Impact liebt

Wie später herauskam, musste DK mit seiner Verpflichtung etwas länger warten, weil BeryL noch an einem Promo-Event zu Genshin Impact teilnehmen wollte, was nur solange ging, wie er noch nicht bei einem LoL-Profi-Team unter Vertrag war.

Erst am 19. November wurde bekannt, dass er erneut zu Damwon Gaming und zu Showmaker wechselt, die ihn in den letzten Jahren offenbar schmerzhaft vermisst haben.

2022 war er in dem Underdog-Team DRX, das Faker den sicheren 4. Weltmeister-Titel wegschnappte. Er ist in LoL der einzige Spieler, der mit 2 verschiedenen Teams Weltmeister wurde und keines davon war T1.

Woher kennt man BeryL ? Die „Support-Rolle“ in LoL ist die unauffälligste im Spiel. Midlaner sind normalerweise die Stars, gefolgt von Junglern. Dann kommen ADCs und Toplaner und am Ende der Nahrungsketten stehen Supporter.

Der 27-jhrige Cho „BeryL“ geon-hee ist einer der besten Support-Spieler in League of Legends weltweit und er gilt als Albtraum-Gegner für das südkoreanische Team T1, das er zweimal bei LoL Worlds ausgeschaltet hat. BeryL wurde 2020 und 2022 Weltmeister und gehört damit zu einer Handvoll Spielern, denen das gelungen ist. Aber die wahre Leidenschaft von Beryl gehört den Waifus in Genshin Impact .

