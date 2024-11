LoL: Weltmeister T1 sichert sich entscheidenden Baustein für eine Dynastie, die noch Jahre hält

Der 5-fache Weltmeister T1 in League of Legends baut an einem Team, um eine Dynastie zu begründen oder ihre bestehende Dynastie zu verlängern. Jetzt hat man den ersten Baustein festgenagelt: Der 22-jährige Supporter Ryu „Keria“ Min-seok wird im Team bleiben. Er hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

Wer ist dieser wichtige Baustein für die Dynastie? Keria gilt aktuell als bester Support-Spieler der Welt. Der 22-Jährige hat einen riesigen Champion-Pool und kann alles spielen.

Seit 2020 ist Keria bei T1 und hat 3-mal das Finale der Worlds erreicht und zweimal die Weltmeisterschaft gewonnen.

Mit Gumayusi bildet er eine starke Botlane, die auch und vor allem unter Druck überzeugt hat. Während T1 das Jahr 2024 in der nationalen Liga LCK kriselten und nur als Außenseiter zu den LoL Worlds nach Eruopa geflogen waren, spielten sie vor allem in Paris und London das beste LoL des Jahres und wurden immer stärker, desto wichtiger die Matches wurden.

Faker hat als einziger Spieler bei T1 noch einen Vertrag bis 2025:

Keria wirkte nach den Worlds wie ein Wackel-Kandidat, sagt nun fest zu

Warum ist die Verpflichtung jetzt so wichtig: Bei T1 laufen alle Verträge am 18. November aus, bis auf den Vertrag von Faker, der bis 2025 geht.

Keria hatte direkt nach den Worlds in der Pressekonferenz so gewirkt, als könne er sich vorstellen, erstmal ein Jahr Pause von LoL zu machen, so emotional erschöpft war er. Doch jetzt hat er einen Vertrag bis Ende 2026 unterschrieben (via twitter).

Man geht im Moment davon aus, dass sein Botlane-Partner Gumayusi fest bei T1 bleiben wird, der hat schon durchscheinen lassen, dass er bleiben könnte.

Keria war wahrscheinlich der Spieler, neben Faker, der überhaupt nicht für T1 zu ersetzen wäre.

Im Sport spricht man von einer „Dynastie“, wenn es ein Team schafft, über längere Zeit eine Liga zu dominieren. Im traditionellen Sport passiert sowas häufiger. Im kurzlebigen E-Sport, bei denen die Kader der Teams ständig wechseln, ist das nicht so. Dass T1 in der Form seit 3 Jahren zusammenspielt, ist schon eine Seltenheit.

Die beiden anderen Positionen, Top-Laner und Jungler, sind mit Zeus und Oner ebenfalls gut besetzt und die Fans hoffen, dass beide bei T1 bleiben. Aber die Postionen wären sicher noch eher zumindest ansatzweise gleichwertig zu besetzen als Keria – für den es keinen gleichwertigen Ersatz auf dem Markt gibt. Vielleicht noch Beryl, aber der ist 5 Jahre älter.

Auf reddit glaubt man, der „Wackel-Kandidat“ im Team könnte Top-Laner Zeus sein.

Was macht Keria so gut? Keria wird allgemein als überragendes Talent in der Support-Rolle gesehen, weil er so vielfältig einsetzbar ist und in jeder Team-Kombination, die Rolle spielen kann, die sein Team gerade braucht.

Er kann klassische Utlity-Champs wie Bard spielen und damit für Überraschungen sorgen. Im Finale der Worlds packte er aber Poppy aus und dominierte mit dieser Heldin die Gegner, indem er Kämpfe einleitete und Kills vorbereitete. Während der Worlds spielte Keria insgesamt 8 verschiedene Champions, am häufigsten Renata Glasc.

Schon mit 18 galt Keria als überragendes Talent, in den letzten 4 Jahren hat er bewiesen, dass er sein Potential voll umgesetzt hat und ist zu einem Star von LoL geworden: Ein 18-Jähriger gilt in LoL als „Monster“ und „Genie“ – Dabei spielt er die undankbarste Rolle