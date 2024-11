LoL: 4 Verträge laufen bei T1 aus – Bleibt der „beste Kader aller Zeiten“ 2025 zusammen?

Das Team T1 dominierte die internationale Szene von League of Legends in den letzten 3 Jahren in genau der gleichen Konstellation aus 5 Spielern: Faker, Zeus, Oner, Gumayusi und Keria. Der CEO, Joe Marsh, schwärmt: Das sei der beste Kader von LoL aller Zeiten. Aber in 12 Tagen laufen 4 der Verträge aus. Fans rätseln: Bleibt das Team so zusammen?

Das ist die Situation: Seit 2022 spielt der aktuelle Kader von T1 in dieser Form zusammen:

Faker (28) ist der einzige erfahrene Spieler im Team. Der Midlaner hatte bereits in frühen Jahren 3 Weltmeister-Titel für T1 geholt

Keria, der Supporter, galt schon mit 17 als Star und gab sein Debüt 2020 für das koreanische Team DRX. Er war so stark, dass T1 ihn 2021 an Bord holte, um den damals kriselnden Supporter Effort zu ersetzen

Oner, Zeus und Gumayusi kamen alle aus der eigenen Jugend von T1. ADC Gumayusi wurde bereits 2021 ins Hauptteam geholt, für ihn musste Teddy weichen. Top-Laner Zeus und Jungler Oner wurden 2022 befördert. Keiner der drei hat je für ein anderes Team gespielt als für T1

In 3 Jahren wurde das Team 2-mal Weltmeister und stand in 3 WM-Finalspielen

So stark ist das Team: Seit die 5 Spieler in der Form zusammenspielen, haben sie vor allem international überzeugt. In den letzten drei Jahren haben sie in jedem Jahr das Finale der Weltmeisterschaft erreicht und zwei WM-Titel gewonnen.

So ein Erfolg ist in LoL eine Ausnahme. Meist schaffen es Teams nicht, derart konstante Leistungen zu bringen. Der Weltmeister des Vorjahrs hat im nächsten Jahr oft Probleme.

Weltmeister-Teams der Jahre wie FunPlusPhoenix (2019), Edward Gaming (2021) oder DRX (2022) spielten 2024 überhaupt keine Rolle mehr. Sogar DAMWON Gaming, die 2020 wie das Team für die nächsten fünf Jahre aussah, sind mittlerweile zerbrochen und schafften es 2024 nicht mal ins Viertelfinale der Worlds.

Zwar kriselte T1 2024 ebenfalls in der nationalen Liga und konnte sich nur als 4. und letztes Team aus Südkorea für die Worlds qualifizieren. Aber bei den Worlds lieferten sie eine extrem starke Leistung ab und begeisterten die Fans.

Welche Verträge laufen aus? Die Verträge von Zeus, Oner, Gumayusi und Keria laufen am 18.11.2024 aus.

Der Vertrag von Faker geht noch bis Ende 2025 – dass er T1 verlässt, gilt aber ohnehin als ausgeschlossen, immerhin ist er Mitinhaber der Organisation.

Was sagen die Spieler? Nach dem Sieg der WM wurden die Spieler gefragt, ob sie zusammenbleiben.

Keria zögerte mit der Antwort und sagte dann: Er wisse nicht, ob er 2025 überhaupt in der Lage sei zu spielen. Aber wenn er spiele, dann … – Er wurde an der Stelle offenbar von seinen Emotionen überwältigt und zog sich zurück.

ADC Gumayusi übernahm und erklärte, dass Verträge ein zu sensibles Thema seien, um sie hier zu diskutieren. Ließ dann aber durchblicken, dass er auf jeden Fall im Kader bleiben möchte und er auch eine Möglichkeit sehe, dass das Team zusammenbleibt. Aber jeder Spieler müsse das letztlich für sich alleine entscheiden.

https://twitter.com/AshleyKang/status/1852814212696785242

Bekommen Oner oder Zeus ein Angebot, das sie nicht ablehnen können?

Was spricht dagegen, dass sie zusammenbleiben? In der Diskussion unter den Fans werden im Wesentlichen zwei Möglichkeiten genannt, warum ein Spieler gehen könnte:

Man rechnet damit, dass viel Gehalt alleine durch Faker gebunden ist. Und es sein könnte, dass ein finanziell extrem starkes Angebot, ein Angebot, „das man nicht ablehnen kann“, für einen der anderen Spieler kommt.

Oder es könnte sein, dass ein Spieler das Team verlässt, weil der Erwartungsdruck so groß ist, auch in Jahr 4 zu performen.

T1 sagt: Man sei gut darauf vorbereitet, die Spieler zu halten

Was spricht dafür, dass das Team zusammenbleibt? Der Besitzer Joe Marsh schwärmt in höchsten Tönen von den Spielern, das sei der beste Kader aller Zeiten (via x). Der will die Spieler sicher halten, zumal es keine Upgrades für irgendeinen der 5 gäbe.

Es gibt auch eine Aussage des COOs von T1, Josh, dass es keinen „Exodus“ geben werde und man gut darauf vorbereitet sei, die Spieler zu halten (via youtube). Die Fans sollten nicht nervös sein.

Auch die Aussagen von Keria und Gumayusi sieht man als Bestätigung dafür, dass das Team zusammenbleiben könnte.

Zudem hat T1 als Team Möglichkeiten den Spielern an sich mehr zu zahlen, als andere Teams, weil sie günstiger gegen das Salary-Cap gerechnet werden.

Einige Experten sagen zudem: T1 könne in der Form sicher mit den riesigen Einnahmen rechnen, die aus den Skins entstehen, wenn ein Team Weltmeister wird: LoL: Spieler von T1 erklären, welche Skins sie für den Gewinn der Worlds 2024 wählen – Faker mit Ausnahme-Stellung

Im Moment bleibt aber abzuwarten, wie sich die Spieler in den nächsten Tagen entscheiden.