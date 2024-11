LoL: Spieler von T1 erklären, welche Skins sie für den Gewinn der Worlds 2024 wählen – Faker mit Ausnahme-Stellung

Am Samstag, dem 2.11., wurde das Finale der Weltmeisterschaft in League of Legends gespielt. Das dritte Mal hintereinander stand das südkoreanische Team T1 im Finale und das zweite Mal in Folge konnten Faker (28) und seine jungen Mitspieler die Weltmeisterschaft gewinnen. Sie erklären nun, welche Skins sie sich für den Sieg der WM 2024 wünschen.

Diese Skins wünschen sich Spieler: Die 5 Spieler von T1 haben in der Presse-Konferenz nach ihrem Sieg erklärt, welche Skins für sie infrage kommen (via x):

Zeus (Toplane) hat Gragas, Camille und Ornn im Auge.

Jungler Oner liebäugelt mit Vi oder Xin Zhao.

ADC Gumaysui lässt sich die Wahl zwischen Jhin und Varus.

Keria wird sich noch zwischen den Support-Charakteren Renata und Pyke entscheiden.

Faker wird Fans entscheiden lassen

Welchen Skin wählt Faker aus? Der lässt das noch offen. Faker sagt, einmal mehr, dass die Fans entscheiden werden, welchen Skin er nehmen wird. Das läuft also auf eine Umfrage auf Social Media hinaus.

Da Faker zum MVP der Finals gewählt wurde, wird er einen „Prestige-Skin“ von Riot Games erhalten.

Welche Skins könnte er auswählen? Faker hat insgesamt, in der Hauptrunde der LoL Worlds 2024, 17 Spiele gemacht und 7 verschiedene Champions ausgewählt. Nur aus diesen 7 Champs kann er auswählen (via lol.fandom)

Sylas hat er 6-mal gespielt, Ahri 4-mal. Yone 3-mal und Galio 2-mal, darunter seine großartige Leistung im Finale. Einmal war er auf Neeko und Akali unterwegs.

Von den genannten Champions hat Faker aktuell nur einen Skin: Ahri. Das ist der kontroverse, sehr teure Skin.

Ein Favorit für einen Worlds-Skin 2024 ist Galio, mit dem Faker ein überragendes Finale spielte. Aber auch Sylas wäre gut vorstellbar, mit dem hat er Chovy in seine Schranken verwiesen.

Taktisch ist es aber oft klüger, einen weiblichen Champion auszuwählen, weil weibliche Skins sich traditionell besser verkaufen. Also vielleicht doch Akali.

Faker hat mehr Skins als 63 Champions in LoL

Welche Skins hat Faker schon? Faker ist in der Situation, dass er bereits das 5. Mal Weltmeister wurde und darüber hinaus als „Gesicht von LoL“ gilt. Er hat bereits jetzt 7 verschiedene Skins (via dexerto), vier für die Gewinne von Weltmeisterschaften, drei, weil Riot sie ihm für seine überragende Stellung in LoL spendiert hat und mit ihm Geld verdienen will:

SKT T1 Zed (2013)

SKT T1 Ryze (2015)

SKT T1 Syndra (2016)

T1 Orianna (2023)

Risen Legend Ahri

Immortalized Legend Ahri

Risen Legend Leblanc

Wenn nun noch der Worlds 2024 Skin und der Prestige Skin dazukommen, steht Faker bei 9 Skins und hat damit mehr eigene Skins als 63 Champions in LoL. Bei den Lol Worlds 2023 gab es ziemlichen Trubel um den Skin von Faker. Denn dieses „Ich lasse die Fans entscheiden“ lief dann doch nicht so wie ursprünglich geplant: LoL: Faker wechselt nochmal seinen Skin für die Worlds 2023 – Manche Fans sind am Boden zerstört