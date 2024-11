Die Worlds 2024 in League of Legends sind vorbei und das koreanische Star-Team T1 trat gegen den chinesischen Meisten BLG an. Beide lieferten sich ein spannendes Finale, das es sogar bis ins fünfte Spiel geschafft hat. Dabei boten beide Teams eine Leistung, dass sich jeder Fan von professionellen LoL anschauen sollte.

Hinweis: Beim Titelbild handelt es sich um ein zugeschnittenes Foto, dessen Rechte bei Riot Games liegen. Das Foto wurde von Colin Young-Wolff geschossen.

Wer trat im Finale gegeneinander an? Im Finale der Worlds 2024 trafen zwei LoL-Giganten aufeinander. Auf der einen Seite gab es das koreanische T1, das nicht nur mit Faker einen legendären Midlaner hat, sondern auch 4 andere Spieler, die zusammen gut spielen.

Auf der anderen Seite gab es den chinesischen Meister BLG, das mit Spielern wie BIN, knight und Elk eine würdige Konkurrenz zu den koreanischen Stars abgibt.

Und die beiden Teams haben dieses Jahr im Finale einiges geliefert. Fans konnten 5 Spiele begutachten, die voller beeindruckender Momente waren.

Beide Teams zeigen sich von ihrer besten Seite

Wie liefen die Matches? Schon das erste Match hatte viel zu bieten gehabt. BLG zeigte sich aggressiv und frech. Sie schafften es von Anfang an, T1 zu dominieren und dafür zu sorgen, dass sie gar nicht ins Spiel kommen. Das erste Spiel gewann BLG.

T1 hat sich im zweiten Spiel aber nicht unterkriegen lassen und passte sich schnell der aggressiven Taktik von BLG an. Sie spielten ruhig, auch in unübersichtlichen Teamfights und wussten fast immer, was sie zu welchem Moment erreichen können. Schön waren vor allem Oner auf Nocturne und Faker auf Sylas, der sich die Rakan-Ultimate seines Gegners immer gut zunutze gemacht hat. Es stand nun 1:1.

In Spiel 3 passte sich aber BLG wieder an T1 an und spielte noch aggressiver als zuvor. Ins Auge gestochen ist dabei der Blitzcrank-Pick von ON, der von Anfang an T1 genervt hat. Auch knight als Galio und XUN als Kindred zeigten Glanzleistungen. Allgemein hatte BLG das Spiel unter Kontrolle und konnte mit durchgehendem Druck einen zweiten Sieg einheimsen.

Auch in Spiel 4 sah es anfangs ziemlich gut für BLG aus. Auf Zeus mit Rumble wurde ständig Druck ausgeübt und er wurde mehrfach unter seinem Turm gedived. Doch er repräsentierte die mentale Stärke von T1. Die haben sich nämlich nicht durch die Rückschläge unterkriegen lassen. Sie holten sich Objectives und erarbeiteten sich vorteilhafte Momente.

Vor allem der legendäre Faker zeigte, dass er sich den Status verdient hat. Er spielte frech, aggressiv, aber zu jedem Moment richtig gut. Er wusste immer genau, wie er mit Sylas stehen muss, und was er sich alles erlauben kann. Das sah man besonders bei Minute 20. Mit einem guten Flash und einer geklauten Rakan-Ultimate initiierte er einen Teamfight zum Vorteil für T1.

T1 schaffte es, trotz anfänglicher Probleme, das vierte Spiel für sich zu entscheiden. Nun kam es zum Finale des Abends, dem letzten Match des Best-of-5.

Auch im letzten Match machte kein Team schlapp

Im letzten Spiel kämpften beide Teams um alles. T1 erarbeitete sich zwar einen leichten Goldvorteil, doch BLG ließ nicht locker. Selbst wenn BLG einen Teamfight verlor, versuchten sie, mit so wenig Schaden wie möglich herauszukommen.

Bei Minute 28:40 kam es dann zu einem entscheidenden Teamfight. Der sah für BLG auf den ersten Blick gar nicht schlecht aus. Sie konnten Gumayusi und Keria erledigen, verloren dabei aber ON. Doch Faker, Zeus und Oner hatten kaum Leben verloren und besiegten die restlichen 4 BLG-Spieler mit einer grandiosen Combo aus Gragas, Xin Zhao und Galio.

Danach holten sie sich den Baron und letztendlich dann den Sieg des fünften Spiels und den Weltmeistertitel 2024.

Ein würdiges Finale der Worlds 2024

Das Finale der Worlds 2024 war ein beeindruckendes Schauspiel von professionellem LoL. Beide Teams zeigten sich von einer starken Seite. Kleine Fehler von BLG und gute Entscheidungen von T1 führten letztendlich zum Sieg der Koreaner. T1 bewies im Finale, welche mentale Stärke und innere Ruhe sie besitzen. Jede negative Situation wurde versucht, mit Ruhe und Präzision aufzulösen.

Dabei zeigten alle 5 T1-Spieler, dass sie die besten der Besten sind und ein gutes Teamplay beherrschen.

Der Sieg der Worlds 2024 ist der fünfte Sieg von Faker und von T1, und es ist der zweite Sieg des gleichen T1-Teams. Wie es mit dem jetzigen Team weitergeht, ist noch unbekannt, aber man weiß schon, dass Faker weiterhin nicht fertig ist und auch in der nächsten Season noch spielen wird.