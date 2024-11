LoL: Spieler finden, das Update eines Features hat es komplett entwertet – „Niemanden kümmert es“

Bei League of Legends gibt es nicht nur den eigenen Account-Level oder den Rang im Ranglisten-Modus. Spieler, die viel zocken, leveln auch den sogenannten Mastery-Rang mit den einzelnen Champions. Doch viele Spieler finden, ein Update von 2024 hat das komplette System entwertet.

Worum geht es? Lange Zeit gab es in League of Legends nur zwei Systeme, bei denen ein Fortschritt angezeigt werden konnte. Zum einen gab es das Spielerlevel, das früher bei Level 30 stehen geblieben ist und zum anderen den Rang in der Rangliste.

2015 wurde das Mastery-System eingeführt. Das war ein neues System, das euren Fortschritt mit einzelnen Champions angezeigt hat. Mit jedem Champion konntet ihr 7 Level erreichen. Bis Level 5 musstet ihr einfach nur eine gewisse Zeit mit dem Champion gespielt haben.

Für Level 6 musstet ihr 2-mal mindestens ein S- erreichen. Dann habt ihr Tokens erhalten, mit denen ihr euren Champion-Rang durch blaue Essenzen oder den spezifischen Champion-Splitter upgraden konntet. Für Level 7 gilt das Gleiche, dafür brauchtet ihr aber 3 Tokens, die ihr durch einen S-Rang in einem Match erhalten habt.

Neben dem Rang hattet ihr zusätzlich noch Mastery Points, die ihr quasi unendlich steigern konntet. Doch Riot hat das System im März 2024 geändert.

Es ist einfach irrelevant

Dieses Jahr wurde das System aber geändert. Die 7 Mastery-Level gab es nicht mehr und ihr konntet das Level eines Champions unendlich erhöhen, ihr musstet einfach die Mastery Points steigern und das geht durchs stumpfe Spielen – egal, wie gut ihr spielt.

Schon zu Release wurde das Update des Features kritisiert. Viele Spieler empfanden es als hässlich. Und auch heutzutage scheint das neue System nicht viele Fans gefunden zu haben. In einem aktuellen Thread auf reddit beschwert sich ein Spieler, dass das neue System einfach irrelevant ist.

Der User Awkward-Presence1249 beschwert sich in seinem Thread, dass Riot sich mit dem neuen System ins eigene Knie geschossen habe. Laut ihm sei das Erreichen von Mastery Level 7 eine letzte Herausforderung einer Reise . Jetzt sei das nicht mehr so. Das neue System sei irrelevant und niemanden kümmert es.

Sein Thread erhält großen Zuspruch. Laut aktuellem Stand hat der Thread über 4400 Upvotes und über 400 Kommentare. Viele stimmen dabei dem Ersteller des Threads zu:

flowerboyyu: Ich vermisse Mastery 7 so sehr. Es fühlte sich tatsächlich wie eine Errungenschaft an und wie etwas, auf das man hinarbeiten kann.

MrSfaxiano: Ganz zu schweigen von dem schrecklichen Aussehen der Mastery im Spiel, buchstäblich niemand blitzt mehr mit seiner Mastery auf, es ist sehr hässlich.

Es gibt aber auch kritische Stimmen, die schon den Sinn des alten Systems infrage stellen. Es habe schon vorher keine Bedeutung gehabt:

Kicin0_0: Stufe 7 hat nie etwas bedeutet. Ich hatte Stufe 7 auf Champs, von denen ich keine Ahnung hatte, wie man sie spielt, nur weil ich ein paar glückliche Spiele mit ihnen hatte.

Dr.BitterBlossom: Stufe 7 hat nie etwas bedeutet. Es ging nicht um Können, sondern nur um Zeitverschwendung.

Was sagt ihr dazu? Kümmert ihr euch überhaupt um die Ränge der anderen Spieler oder blendet ihr das aus? Schreibt es uns in die Kommentare.