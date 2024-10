Seit Tagen bestaunen Fans 20 Sekunden pure Action in LoL auf höchstem Niveau

Bei League of Legends findet gerade die Weltmeisterschaft statt. Seit Tagen fasziniert die Spieler dabei ein Clip, der den Weltmeister von LoL, Faker auf Sylas, im Kampf gegen einen der besten Spieler der Welt, Chovy, zeigt.

Das war die Situation im Clip: Es war das Halbfinale der LoL Worlds 2024 zwischen den südkoreanischen Spitzenteams T1 und Gen G., 5 Millionen Menschen sahen in der Spitze zu:

Altmeister Faker (28) spielte auf dem Champ Sylas. Zu Beginn des Clips hat er kaum noch Lebenspunkte. Normalerweise ist seine einzige Option, in die Basis zu teleportieren. Faker gilt als bester und bekanntester LoL-Spieler überhaupt, ihm wird aber seit Jahren nachgesagt, dass er eigentlich über dem Zenit ist.

Fakers Team hat 2024 ein schweres Jahr hinter sich. Der Champ selbst wirkte nach einer Handgelenksverletzung angeschlagen und verlor nach einer Niederlage sogar die Kontrolle. In die Hauptrunde der WM startete T1 hakelig und verlor gleich sein 1. Spiel.

Sein Gegner Chovy spielt auf dem Champ Ahri und hat etwa 80 % Lebenspunkte. Chovy gilt aktuell als bester Spieler der Welt und als legitimer Nachfolger von Faker. Sein Team, Gen G., war vor den Worlds der Favorit auf den Sieg und spielte die Hauptrunde makellos.

Faker düpiert den 5 Jahre jüngeren Spitzenspieler Chovy

Was sieht man im Clip? Obwohl Faker so wenig Lebenspunkte hat, dass jeder Fehler von ihm tödlich wäre und Chovy ihn mit Ahri nur einmal erwischen muss, spielt Faker die Situation perfekt.

Er weicht den Angriffen von Ahri aus, während er selbst präzise mit einer Hit-and-Run-Taktik zuschlägt und schon wieder in Sicherheit ist, wenn Chovy zum Angriff übergeht.

Letztlich muss sich Chovy auf Ahri, der das Duell deutlich verliert, in die Sicherheit des eigenen Turms zurückziehen.

Clip von Faker wird nicht im großen Broadcast gezeigt, geht trotzdem viral

So wird das kommentiert: Die 20 Sekunden im Clip wurden nicht im offiziellen Broadcast gezeigt, aber die Szene war so bedeutsam, dass sie erst in Südkorea und dann weltweit entdeckt verbreitet wurde. Auf Reddit war die Szene der beliebteste Clip der letzten Woche.

Hier wird auch analysiert, warum Faker den Kampf sucht, obwohl er kaum Lebenspunkte hat. Die strategische Situation der Karte erfordert es in dem Moment, dass Faker Chovy in der Midlane bindet, damit der nicht auf anderen Lanes sein Team unterstützen kann.

Auf Reddit glaubt man, Faker habe in der ganzen Serie ein „Mindgame“ mit dem jüngeren Chovy gespielt und ihm mit seiner Spielweise zu verstehen gegeben, dass Faker nach wie vor der Alpha von LoL ist und in einer eigenen Liga spielt. So hat er Chovy in einer anderen Szene sogar bis in den Gruppen gejagt. Das alles habe Chovy verunsichert und aus dem Konzept gebracht, glaubt man auf Reddit.

Die Spieler sind auch deshalb so beeindruckt von der Szene, weil Faker das ganze Jahr über Schwächen gezeigt hat, aber offenbar seine Top-Form erreicht, wenn es zählt.

Auf Twitter schmunzeln einige über die Szene, die Fakers Perspektive des Kampfs zeigt. Die könne gar nicht echt sein. Jeder wisse doch, dass Faker, wenn er LoL spielt, nebenbei noch 3 andere Spiele offen hat und seine Steuern macht. Das spielt auf eine Eigenart des Südkoreaners an, rasend schnell die Blickwinkel in LoL zu ändern, damit er alles im Blick behält: Normale Menschen sehen den Bildschirm von Faker während eines WM-Spiels – Kommen nicht drauf klar