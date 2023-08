Der Gott von LoL ist verletzt und sein Team verliert nur noch – Als alles den Bach runtergeht, kehrt er zurück

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Ein Spieler auf Reddit vergleicht das Gefühl, was die Spieler von T1 haben müssen, wenn sie mit Faker spielen, mit seiner Erfahrung, wenn er in LoL einen wirklich guten Spieler dabei hat:

In League of Legends gilt der 27-jährige Südkoreaner Lee „Faker“ Sang-hyeok als bester Spieler aller Zeiten. Er trägt den Spitznamen „Der untötbare Dämonenkönig“, viele sehen ihn schlicht als Gott in LoL: Doch selbst der Dämonenkönig ist mal verletzt. Und ohne ihn sieht sein Uber-Team T1 richtig mies aus.

