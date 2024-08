LoL-Profi Faker eskaliert nach Niederlage total, Fans machen sich Sorgen: „Glaube, er braucht eine Pause“

Faker ist der wahrscheinlich legendärste Spieler in League of Legends. Normalerweise tritt er kühl und professionell auf. Im letzten Spiel von T1 sah das aber anders aus. Sie verloren und Faker reagierte emotional. So sehr, dass seine Teamkollegen ihn zurückhalten mussten.

Um welches Match geht es? Am 03.08. 2024 spielte T1 gegen Gen.G im LCK 2024 Summer Split. Wie Dexerto berichtet, lief das erste Spiel für T1 gar nicht mal schlecht, bis sich Faker mehrfach erwischen ließ. Auch das zweite Match ging nach kleineren Fehlern der Seite von T1 an Gen.G.

Da hier nur ein Best-of-3 gespielt wird, verlor T1 das Match 2:0. In einem Clip sieht man, wie sich T1 ein Replay der Spiele anschaut. Faker wird emotional und beginnt seinen Kopf mehrfach gegen die Wand zu hauen. Er hört erst auf, als seine Teammitglieder ihn aufhalten. So emotional sieht man den Profi selten.

Mehr zum Vermächtnis von Faker seht ihr hier:

Fans machen sich Sorgen

Wie reagiert die Community auf Faker? Während manche Fans sich über seine Leistung beschweren, wie es schon öfter bei T1 war, machen sich andere auch Sorgen um den Spieler. In einem reddit-Thread äußern das die User.

VirtuoSol: Ehrlich gesagt ist es etwas beängstigend, dass ausgerechnet Faker so etwas tut. Er hat sehr hohe Erwartungen an sich selbst, und dass er diese Erwartungen in letzter Zeit wiederholt nicht erfüllen konnte, muss für ihn extrem frustrierend sein. Hoffentlich bekommen die Spieler die Ruhe, die sie brauchen.

captainhottakes: Sehr traurig, ich glaube, er braucht eine Pause. Wahrscheinlich wäre es aber schwer, ihn davon zu überzeugen.

Wolfelle: Heilige scheiße. Niemand verdient es, sich so zu fühlen. Hoffentlich geht es ihm gut.

Auch der LCS-Caster Azael meldete sich auf x.com zu Wort. Er sagt, dass es ihn erschrecke, Faker so zu sehen. Er erklärt, dass der Druck auf Profis und ihre Leistung enorm hoch sei, vor allem wenn es schon so lange andauert wie bei Faker.

Der Status von T1 und Faker macht natürlich einen anderen Druck der Fans auf all ihre Spiele. Er ist die Persönlichkeit vom LoL-E-Sport, die wahrscheinlich jeder kennt.

Gegen Gen.G zu verlieren ist natürlich auch noch zusätzlich bitter für T1. Schon in den Spring-Playoffs 2024 verlor T1 das Finale gegen den Konkurrenten. Auch 2023 verlor T1 die Summer- und Spring-Playoffs gegen Gen.G. Trotz schlechter Phasen ist T1 aber immer für Überraschungen gut. So gewann das Team auch die Worlds 2023 gegen BLG, die zu Beginn der Worlds Gen.G rausgehauen haben. Die Skins für den Sieg der Worlds könnt ihr euch hier anschauen: LoL: Das beste Team der Welt erhält endlich seine neuen Skins – Diesmal kosten sie nicht so viel wie eine PS5