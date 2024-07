LoL: Endlich kommen die Skins vom besten Team der Welt und sie kosten keine 430 €

Jedes Jahr gibt es Skins für die Gewinner der Worlds in League of Legends. Dieses Jahr gibt es mal wieder T1-Skins. Wie die aussehen, wurde mittlerweile gezeigt und in den Skins stecken viele Details. Das Beste an der Sache: Anders als der Faker-Skin kosten diese kein Vermögen.

Welche Champions bekommen die Skins? Für den Sieg der Worlds 2023 durften sich die Mitglieder von T1 Champions aussuchen, die Skins zu ihren Ehren bekommen. Schon länger steht fest, dass es Bard, Jinx, Orianna, Jayce und Lee Sin sind. Jeder Champion wurde dabei mindestens einmal im Turnier gespielt.

Beim Design der neuen Skins durften sich die fünf Spieler beteiligen. Die Skins sehen richtig gut aus und kosten diesmal auch keine 430 €, sondern den bekannten Skin-Preis von 1350 RP, also knapp 10 €. Der Supporter des Teams Keria hat es auch geschafft, Lux mit hereinzubringen, obwohl sie keinen Skin bekommt.

Der aktuelle Modus ist die Promo für die neuen Anima-Squad-Skins:

Skins mit persönlicher Geschichte

Wie der reddit-User KIRUx aus einem koreanischen Artikel zusammenfasst, gibt es mehrere Aspekte, die für die Skins miteingebunden wurden. Die Skins sollen das Vermächtnis von Faker, den Status von T1 und die Rückkehr des Königs repräsentieren.

Durch den Sieg in Südkorea wollte das Team auch Elemente des Landes in die Designs miteinbringen. Zusätzlich dazu hatte jeder Spieler Ideen für ihren jeweiligen Skin. Dafür hat sich das Skin-Team mit den Profis getroffen. Einen ersten Blick auf die Skins findet ihr hier:

Was bedeuten die Skins? Der Skin von Jayce soll die Siege von Zeus repräsentieren, der seinen Weg trotz Niederlagen weitergeführt hat. Beim normalen Skin hält er im Backport die Worlds-Trophäe, im Prestige-Skin die MVP-Trophäe.

Der Lee-Sin-Skin soll die Kampfsport-Vergangenheit von Oner zeigen. Viele Ideen basieren dabei auf einem Tiger. Im Backport erscheint noch ein anderer Skin von Lee Sin, nämlich der T1-Skin aus 2013 für den Spieler Bengi.

Beim Orianna-Skin dreht sich alles um die Zahl 4, basierend auf den vier Worlds-Siegen von T1. Mit dem Skin selber wollte Faker die Geschichte einer KI erzählen, die zum Menschen wird.

Der Jinx-Skin basiert auf Gumayusis Hund. Auch hier werden wieder rötliche und bläuliche Farben verwendet und im Backport posiert Jinx mit Gumayusi.

Keria wählte den Champion Bard, der hier wie ein Hase aussieht. Bards Konzept basiert auf einer koreanischen Geschichte über einen Hasen und den Mond. Gleichzeitig symbolisiert der Hase die K-Pop-Band New Jeans . Im Backport sieht man noch einen Lux-Skin, den ursprünglichen Wunsch von Keria.

In diesen Worlds-Skins scheint viel persönliche Geschichte zu stecken, die immer mit dem Vermächtnis und dem legendären Status von T1 verknüpft ist. Was haltet ihr von diesen Skins? Holt ihr sie euch, oder gefallen sie euch gar nicht? Schreibt es uns in die Kommentare. Falls euch auch die Lore von League of Legends interessiert, solltet ihr hier reinschauen: LoL: Die 10 stärksten Champions in der Welt von Runeterra im Power-Ranking