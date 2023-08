LoL: Faker und sein Team T1 verlieren das Rekord-Finale, werden mit einem Truck bitter verhöhnt

In Südkorea hat das MOBA League of Legends andere Dimensionen als bei uns in Europa: Dort wurde am 20. August das Finale der nationalen Meisterschaft ausgetragen. Das Team um Faker, T1, verlor das Finale der LCK und muss sich jetzt noch von verspotten lassen. LoL-Fans haben einen Truck angemietet.

Was war das für ein Match? Seit vielen Jahren gibt es im südkoreanischen LoL eine Fehde zwischen T1, dem Team von Faker, und Samsung Galaxy, die heute „Gen G“, heißen.

2017 schnappte Samsung Galaxy dem Superstar Faker seine 4. Weltmeisterschaft Nase weg, obwohl T1 eigentlich immer das bessere Team war. Damals weinte Faker: Die Bilder vom besiegten Faker sind bis heute legendär.

Seitdem geraten beide Mannschaften immer wieder einander. Lange hatte Faker die Nase vorn, jedoch konnte er in all den Jahren nie wieder eine Weltmeisterschaft gewinnen, nachdem ihm die Krone 2017 verwehrt wurde.

T1 ist nicht mehr die Macht in Südkorea

Aber das Blatt hat sich in den letzten Monaten gewendet. Mittlerweile ist Gen G. vorne:

Faker hat zwar mit Spielern wie Keria exzellente Teamkameraden, aber Faker selbst war lange verletzt und ist mittlerweile 27 Jahre alt

Gen G., die alten Rivalen, haben sich hingegen ein Mega-Team zusammengekauft: Vor allem ihr Mid-Laner Chovy ist ein Ausnahme-Könner. Im Jungle haben sie mit Peanut (25) einen alten Spieler von T1, auf der Top-Lane mit Doran (23) ein Riesen-Talent. Zu allem Überfluss haben sie 2022 mit Peyz ein 17-jähriges Wunderkind aus dem eigenen Jugendteam hochgezogen. Er dominiert nun die Botlane.

Am Wochenende kam es zum Duell der Giganten um den Sieg in den LCK 2023 Summer Playoffs

Rekord-Zuschauer-Zahlen, aber ein einseitiges Match

Wie lief das Match? Das Match erreichte zwar einen Zuschauer-Rekord: 1.528.729 Zuschauer sahen zu, mehr als je zuvor in der Geschichte eines LCK Finals (via dotesports).

Aber die Partie war rasch vorbei, denn Gen G. wischte mit T1 den Boden auf: mit 3-0 fertigte man das Team ab.

Dabei holte sich „unser Herr und Erlöser“ Chovy die Krone und den MVP-Titeln.

“Unser Herr und Erlöser”: Chovy.

Truck wendet sich direkt gegen den ADC des Teams

Das war der Truck: Fans haben einen Truck gemietet und durch die Gegend von Seoul geschickt, in der das Hauptquartier von T1 liegt.

Die Botschaft auf dem Truck:

„Ich hoffe, der Trash-Talk der Spieler ist so aggressiv wie ihr Schaden/Gold. Alle Helden, die du spielst, sind in deinen Händen so effektiv wie ein Zahnstocher – außer Xayah.“

Man glaubt, der Truck wurde von den Fans von T1 selbst an ihre Mannschaft geschickt.

Was ist damit gemeint? Das ist offenbar eine Anspielung auf den ADC von T1, Guayusa (21), den man als Großmaul identifiziert hat, der zwar viel redet, aber keine Leistung bringt, wie man ihm unterstellt.

Tatsächlich sah Gumayusi im Duell mit Gen G. ziemlich alt aus: Er holte in den ersten 2 Spielen gar keine Kills und im dritten lediglich 3 Todesstöße. Sein Gegenspieler, der 4 Jahre jüngere Peyz, sammelte satte 34 Kills, während Gumayusi 13-mal starb (via reddit).

Natürliche hatte Gen G. in jedem Spiel als erstes Xayah gebannt. Das ist die einzige Heldin, mit der Gumayusi in früheren Begegnungen gut gegen Gen G. aussah.

Wie wird das diskutiert? Der Korea-Experte LS kritisiert diese Aktion. Er sagt, Fans, die sowas machen, wünscht sich gar keiner. Das seien „verdammte Clowns.“

Andere sagen: Die Fans von T1 hätten eine ungesunde emotionale Beziehung zu ihrem Team entwickelt. Das sei auch schuld der Organisation, die immer betont, wie sehr sie ihre Fans liebe.

LS hat eine ganz besondere Beziehung zu T1, auch er bekam damals “den Truck der Fans” zu spüren:

