Neues Feature in LoL soll Spielern helfen, sorgt aber für Frust – Vor allem, weil man es nicht abschalten kann

Regelmäßig versucht League of Legends die Spielerfahrung von Neulingen und erfahrenen Spielern zu verbessern. Doch einige Features haben nicht den gewünschten Erfolg und werden von der Spielerschaft eher negativ aufgenommen. So auch ein neues Feature, das in der Theorie ziemlich gut klingt.

Um welches Feature geht es? Ende September wurde mit Patch 14.19 ein neues Feature für den Shop hinzugefügt. Die Item-Queue. Riot selbst beschrieb in den Patch Notes zu 14.19, dass das Item-System für unerfahrene Spieler einschüchternd sein kann.

Die Item-Queue sollte dem ein wenig entgegenwirken. Mit dem neuen Feature könnt ihr legendäre Items markieren. Die werden dann mit einem kleinen Icon unten rechts beim Gold angezeigt. Eine Leiste um das Item herum zeigt dann, wie viel Gold ihr für das Item noch braucht.

Macht ihr einen Rechtsklick auf das Item, dann öffnet sich der Shop direkt mit dem markierten Item.

Wollt ihr ein legendäres Item kaufen, habt aber zu wenig Gold, dann wird euch automatisch ein Teil-Item des legendären Items gekauft. Prioritäten haben dabei Items mit den höchsten Kosten.

Doch die Erwartung vieler Spieler beim Wort Item-Queue war eine andere.

Ein anderes MOBA macht es ähnlich, aber besser

Gibt es ähnliche Systeme in anderen MOBAs? Das MOBA SMITE hat auch ein Item-Queue-System, aber dort funktioniert das etwas anders. Dort könnt ihr Items und ganze Builds in eine Warteliste packen und wenn ihr dann zurück in der Basis seid, wird euch das nächste Item (oder Teil-Item) in der Liste automatisch gekauft.

Das ist ein gutes System für Anfänger, die sich einen Build eines erfahrenen Spielers in das Item-Queue-System übernehmen können und dann kauft das System alles in dieser Reihenfolge.

Das könnt ihr für jeden Gott in SMITE einstellen, sodass sich Anfänger nicht mehr im Match selbst um Items und Builds kümmern müssen.

So ein System haben Spieler wohl auch aus den Patch Notes erwartet, wenn man sich einen aktuellen reddit-Thread anschaut. Dort sieht man, dass viele Spieler mit der Item-Queue unzufrieden sind.

Die Community scheint das Feature nicht zu mögen

Wie nimmt die Community das Feature auf? In einem aktuellen reddit-Thread erklärt der User psychedelianaut, dass für ihn das Feature alles andere als Quality of Life sei. Er sagt sogar, dass das neue System nichts Positives zum Shop beigetragen hat, sondern nur Frust. Damit scheint er nicht allein zu sein. Der Thread hat über 3.500 Upvotes und über 200 Kommentare.

Die scheinen dem Ersteller des Threads auch weitestgehend zuzustimmen, denn wirklich positive Stimmen zum Feature findet man kaum:

leditstuffforfun: In der Theorie ist es eine nette Idee, aber verdammt, es ist furchtbar implementiert. Ich dachte, es würde […] auch automatisch kaufen, aber es stellt den Gegenstand nur in die Warteschlange und die kleine Anzeige am unteren Rand scheint nicht genau zu sein .

. Celmondas: Ich möchte nur die Möglichkeit haben, sie auszuschalten. Der Kauf der Komponenten klingt gut, aber meistens will man sie nicht in dieser Reihenfolge.

Mango_Weasel: Ich weiß nicht einmal genau, was es überhaupt tut. Ich kam nach einer langen Pause zurück und war überrascht, dass es nicht automatisch für mich gekauft hat.

Viele Spieler stört es vor allem, weil sie das Feature nicht abschalten können. Klicken sie einmal zu viel, wird eine Komponente gekauft, die sie vielleicht gar nicht haben wollten. Es gibt aber auch Stimmen, die das Feature nicht so sehr stört:

dkoom_tv: Ich sehe es ehrlich gesagt hauptsächlich als Verbesserung für neue Spieler.

HeyItsPreston: Ich denke, das ist für die ganz neuen Spieler, die kaum wissen, was ein Gegenstand ist. Es ist schön, dass es standardmäßig aktiviert ist, aber ja, es sollte eine Option geben, um es auszuschalten.

Jokuki: Ich dachte immer, dies sei eine Funktion für neue Spieler, die Hilfe beim Kauf von Gegenständen benötigen. Es hilft neueren Spielern visuell zu sehen, welche Art von Gold-Breakpoint sie erarbeiten können.

In der Theorie scheint dieses Feature also gar nicht so schlecht zu sein, aber man sollte an den Feinheiten noch feilen und vor allem sollte man laut vielen Spielern eine Option anbieten, das Feature auszuschalten.