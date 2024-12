LoL: 32-jähriger Twitch-Streamer will mit 4 Ex-Profis gegen die großen Jungs spielen, die Welt erobern und fit werden

Eigentlich war die Profi-Karriere von Frederik „NoWay“ Hinteregger schon vor 4 Jahren vorbei, aber 2025 will es der heute 32-Jährige noch mal wissen. Nach aktuellen Berichten wechselt er auf die Insel und will dort in der Regional-Liga von League of Legends gegen die großen Teams wie Los Ratones antreten.

Woher stammt die Nachricht? Der für solche Nachrichten zuständige Leaker Wooloo hat vermeldet (via sheepesports), dass sich NoWay mit der Organisation „NORD Esports“ einig ist und für die Saison 2025 dorthin wechseln wird. Als Jungler dort stehe bereits der Ex-Profi Santorin fest.

NoWay hat in einem Stream dann mehrdeutig auf diesen Leak reagiert. Einerseits fluchte er, wie der Journalist das wissen könne, er sei doch ein Mysterium. Letztlich lenkte er aber ein und schien den Leak zu bestätigen: Er werde mit 4 Ex-Profis der LEC in der Liga spielen und versuchen, das „Content-Team“ Los Ratones zu schlagen. Ob er aber wirklich mit Santorin bei NORD Esports zusammenspielt, wollte er nicht bestätigen, sondern schien das eher abzustreiten.

Ohnehin hat NoWay große Pläne für 2025.

NoWay will mit 4 Ex-LEC-Profis zusammenspielen

Warum ist das überraschend? Man ahnte schon, dass NoWay in die NCL wechselt, dachte aber eigentlich, er bleibt mit seinen beiden NNO-Teammitgliedern Tolkin und Karni zusammen und sucht sich zwei britische oder skandinavische Spieler, um die Anforderungen der Liga zu füllen. Doch für die beiden Twitch-Streamer Karni und Tolkin ist die 1. britische Liga wohl eine Stufe zu ernst und würde zu viel Zeit von ihrem Streamen oder Casten abziehen.

Die NCL ist die nordische Liga von LoL: Hier spielen Teams aus Großbritannien und Skandinavien. Um in der Liga spielen zu dürfen, muss man mit 2 Spielern auflaufen, die in Großbritannien oder Skandinavien geboren wurden. All die Jahre war die Liga ziemlich unbedeutend, der Fokus lag eher auf Frankreich, Spanien und zu einem geringeren Teil auf Deutschland. 2025 wird sich das ändern.

Wer sind die „großen Jungs“, gegen die er dann spielt? Es sieht so aus, als werden 2025 einige große Namen in der NCL spielen. Neben Crownie oder Rekkles, sollen es auch Jankos und Perkz werden.

Da reden wir von Leuten, die vor 5 Jahren noch zur absoluten Weltspitze gehörten und 2019 in Frankreich im Finale der Weltmeisterschaft standen. NoWay hat als aktiver Spieler nie das internationale Niveau erreicht, da war auf nationaler Ebene Schluss.

Aber es ist für NoWay in jeder Hinsicht sehr attraktiv, sich mit solchen Spielern zu messen.

Rekkles, der Star von Fnatic, spielt mittlerweile in der südkoreanischen Nachwuchsliga.

LoL, Schach und Schlamm stehen für NoWay auf dem Programm

Das sind die Pläne für NoWay: Wie der 32-Jährige durchblicken ließ, hat er sich für 2025 ein extrem hohes Pensum vorgenommen:

Er will in der britischen Liga mit 4 Ex-LEC-Profis „ernst“ spielen und versuchen Los Ratones zu schlagen

Er will mit Karni und Tolkin ein Content-Creator-Team aufbauen, offenbar in einer unteren Liga in Deutschland

Er will sein Projekt weiter durchziehen, auf allen Servern in LoL den höchsten Rang „Challenger“ zu erreichen, als Nächstes steht offenbar Australien an

Zudem will er für einen Sport-Content trainieren, er hat den schlammigen Extrem-Hindernislauf Tough Mudder im Auge

Und er will noch im Schach die 1.000 ELO knacken – das entspricht ungefähr einem „Kann 3 Züge am Stück ziehen, ohne sich die Finger zu brechen“-Niveau

Regional-Ligen in LoL erleben Zulauf von Streamern und Ex-Profis

Das steckt dahinter: Durch eine Regeländerung bei Riot Games ist es 2025 das erste Mal für Streamer richtig attraktiv, kompetitiv in League of Legends zu spielen. Daher erleben die Regional-Ligen von Lol gerade einen Ansturm von früheren Profi-Spielern und erfolgreichen Twitch-Streamern.

Vor 2025 war es für Streamer praktisch unmöglich, auch kompetitiv in den Ligen zu spielen, weil sie durch die Regeln stark im Streamen, ihrem „Brotjob“ eingeschränkt worden waren.

NoWay zieht es von der deutschen Liga weg, weil die nordische Liga sicher eine attraktivere Konkurrenz, aber auch weil es böses Blut mit der deutschen Liga gab: