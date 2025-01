LoL zeigt stolz 4 neue Skins, aber Spieler meinen: Die könnt ihr behalten

In jedem Patch von League of Legends gibt es neue Skins. Einige davon werden sogar in Trailern präsentiert. So auch im neuen Trailer zum Lunar-Revel-Event. Die Skins selbst scheinen die Spieler aber nicht zu interessieren. Die Kommentare sind voller User, die meckern, dass die Hextech-Truhen zurückkehren sollen.

Was für ein Trailer ist das? Im Zuge des Neujahrsfests des chinesischen Kalenders feiert Riot das Event auch in LoL. Dazu gibt es jährlich Skins, die im Stile des Lunar-Revel-Events erscheinen. Die diesjährigen Skins zum Jahr der Schlange präsentierte Riot jetzt in einem Trailer (via YouTube). Folgende Skins werden erscheinen:

Mythmaker Cassiopeia

Mythmaker Jarvan IV

Mythmaker Nami

Mythmaker Jhin

Zusätzlich erscheinen noch Skins zum Thema Dumblings für die Champions Seraphine, Amumu und Syndra. Doch die Skins scheinen der Community aktuell ziemlich egal zu sein. Unter den Kommentaren des YouTube-Videos gibt es nämlich nur ein Thema: Hextech-Truhen.

Den besagten Trailer könnt ihr hier sehen:

Die Community will ihre kostenlosen Kisten zurück

Was kritisiert die Community? Mit der 1. Season 2025 kamen eine Menge Änderungen. Im Zuge dessen wurden auch die kostenlosen Hextech-Chest, also quasi Loot-Boxen, entfernt, die man sich erspielen konnte. Jetzt sind sie nur noch zum Kaufen erhältlich.

Das sorgt bei der LoL-Community aktuell für großen Unmut. Die Spieler wollen die kostenlosen Kisten zurück. Das scheint ein auch ein großer Teil der Community zu sehen, denn die Kommentare unter dem Video haben nur ein Thema: Hextech-Truhen.

Unter den über 1800 YouTube-Kommentaren finden sich eigentlich nur Bemerkungen zu den Hextech-Truhen. Werden dann doch mal die Skins oder der Trailer erwähnt, dann nur um ironisch die Truhen erwähnen.

@aidikei schreibt ironisch: Verstehe, die Hextech-Truhe ist das Replay-System von League of Legends geworden.

@doctordank7804 will einfach nur seine Schlüssel loswerden: Ihr bringt besser alle Hextech-Truhen zurück, ich habe 40 Schlüssel….

@EaringLightsince1994 lobt den Trailer sogar, will aber trotzdem die Truhen zurück: Cooles Cinematic, aber werdet ihr die Hextech-Truhen wieder einführen?

Ein großer Teil der Community scheint die Hextech-Truhe also stark zu vermissen. Einen Kommentar zu finden, der sich nicht um das Thema dreht, scheint fast unmöglich zu sein.

Was sagt Riot zu dem Thema? Bisher hat sich Riot zu dem Thema noch nicht geäußert. Zum Thema Skins gibt es öfter mal Kritik von der Community, doch das jetzige Ausmaß scheint eines der größten zu sein. Zu einer anderen Neuerung hat sich Riot aber schon geäußert: Änderung in LoL macht es schwieriger, neue Champions freizuschalten – Riot sagt „Sollte nicht härter werden“