Am 20. Januar fand in League of Legends das Match zwischen dem deutschen Team SK Gaming und G2 statt. Der deutsche Midlaner Steven „RKR“ Chen hat sich in das Team SK Gaming der Profi-Liga LEC zurückgekämpft, nachdem er zwei Jahre auf die Chance gewartet hatte. Doch er traf auf den bestbezahlten und wahrscheinlich stärksten Spieler in Europa, Martin Caps Winther. Seine ersten Spiele in der Liga hat sich der 23-Jährige sicher anders vorgestellt.

Das ist RKR: Der deutsche Mid-Laner RKR war vorher als „Reeker“ bekannt, sein Debüt in der LEC gab er bereits im November 2021 bei den Spaniern von MAD Lions. Damals war er 20 Jahre alt. In Spanien wurde er aber nach nur einem Split aussortiert und auf die Bank gesetzt (via oneesports).

Reeker hat dann 2 Jahre im Nachwuchs-Team von Team BDS gespielt und sich dort in den Kader eines Profi-Teams zurückgekämpft. Er startete die Saison 2025 jetzt als Midlaner für SK Gaming. Hier übernimmt er den Spot des 26-jährigen Belgiers Nisqy: Der hat aktuell kein Team, man munkelte, er könnte in die USA wechseln. Aktuell ist das Schicksal von Nisqy aber noch offen.

Im 3. Spiel der Saison ging es für RKR und SK Gaming gegen den Meister G2 Esports.

Niederlage in 28 Minuten gegen überlegenes Team

Wie lief das Match? Das lief für RKR richtig übel. Während der Deutsche auf Yone antrat, spielte sein Gegner Caps den aktuell angesagten Magier Viktor. Caps gilt als bestbezahlter und auch spielstärkster Profi der LEC.

Nach nur 28 Minuten war das Spiel vorbei:

RKR hatte keinen einzigen Kill, 5 Tode und 3 Assists.

Caps hatte 11 Kills, keinen Tod und 7 Assists.

So wird das diskutiert: Die ersten Matches einer Saison sind in der Liga eine Bestands-Aufnahme. Man schaut erstmal, wo jedes Team steht. Doch reddit ist bereits jetzt gnadenlos.

Über SK Gaming heißt es, das Team spiele kopflos, die Solo-Lanes seien zu schwach

Man habe den Kopf des Teams, Nisqy, jetzt durch einen Spieler mit sehr wenig Erfahrung ersetzt – gemeint ist offenbar RKR.

Gerade der deutsche Midlaner wird als Schwachstelle des Teams kritisiert. Hingegen wird der deutsche Spieler bei G2, Toplaner Broken Blade, ausdrücklich gelobt: Der sei der heimliche MVP des Spiels gewesen. Caps habe natürlich die Kills gemacht, aber Broken Blade habe perfekt gespielt.

Caps gilt seit vielen Jahren als bester Spieler Europas in LoL.

Deutsches Team verliert die ersten 3 Spiele in LoL, liegt auf dem letzten Platz

Wo stehen die Teams gerade? SK Gaming hat seine ersten 3 Spiele in der Liga alle verloren und steht mit 0-3 auf dem letzten Platz der Liga.

Bei G2 läuft es auch nur durchwachsen, die haben 1-2 gespielt, auch schon gegen Karmine Corp und BDS verloren.

Auf Platz 1 steht mit GaintX eine interessante Mischung. Sie haben die frühere Botlane von Fnatic verpflichtet. Das sind zwei Südkoreaner. Dazu hat man zwei Türken und den tschechischen Midlaner Jackies im Team. Der Midlaner ist auch der einzige, der schon etwas länger im Team ist – Das Team wirkt sonst so, als wäre es bunt zusammengewürfelt.

Das steckt dahinter: Es ist ein Albtraum für RKR, sich 2 Jahre in die Liga zurückzukämpfen und die Saison dann mit 3 Niederlagen zu beginnen und so früh gleich auf den Titelfavoriten zu treffen. Das Spiel gegen G2 gilt es, schnell abzuhaken und sich neuen Aufgaben zu widmen.

Auch das prophezeite Wunderkind der LEC, Caliste, hat in seinem letzten Spiel in der LEC nicht überzeugt, sondern blieb ohne jeden Kill bei einer schmerzhaften 2-11-Niederlage gegen den aktuellen Tabellen-Ersten GiantX: Spitzen-Team in LoL verzockt sich beim Kampf um das Wunderkind, für das sie den halben Kader boten