Bericht zeigt, was die 50 Profis der LEC in LoL in € verdienen – Große Unterschiede zwischen den Positionen

Ein Bericht der Seite Sheepesports zeigt die Gehälter der 50 Stammspieler in der europäischen Profi-Liga LEC von League of Legends. Dabei wird klar: Die Hierarchie der Rollen in LoL gilt auch bei der Bezahlung. Der Top-Verdiener in Europa ist offenbar Caps. Am wenigsten bekommen die Rookies und die Supporter.

Was sind das für Daten? Es geht um die Gehälter von 50 Spielern der LEC, die im Sommer 2024 und im Winter 2025 gespielt haben oder noch spielen werden. Der Bericht kommt von der Seite Sheepesports: Man sagt, man hat die Zahlen aus verschiedenen Quellen und sie seien auf etwa 20.000 € genau.

Sheepesports berichtet regelmäßig von Transfers, die sich dann so ereignen, wie sie es vorher gemeldet haben. Die Quelle gilt daher als vertrauenswürdig.

Der Hauptautor der Seite, LEC Wooloo, sagt: Ihm sei es möglich, an solche eigentlich geheimen Zahlen heranzukommen, weil er über die Jahre das Vertrauen von vielen Leuten gewonnen hat, die ihm vertrauliche Daten zuspielen, weil sie wissen, dass er sie nicht verrät.

Die tatsächlichen Gehälter einzelner Spieler wolle er aber nicht enthüllen, weil das zu Ärger und Unfrieden in den Teams kommen könnte, wenn der eine weiß, wie viel der andere verdient. Eine Bekanntgabe der genauen Gehälter könnte auch dazu führen, dass Spieler gezielt kritisiert werden, sie seien ihr Geld nicht wert.

Profis in LoL verdienen 2025 11 % als letzte Saison

Was verdienen Spieler im Schnitt? Das Mindestgehalt nach den Regeln ist 60.000 € im Jahr. Das Durchschnitts-Gehalt liegt aber bei 240.000 €. Das ist ein Rückgang von 11 % im Vergleich zur letzten Saison.

Zudem sagt der Bericht: Kein Spieler der LEC verdient eine Million Euro oder mehr, seit 2024. Vorher erreichten Spieler offenbar diese Gehälter.

Am wenigsten bekommen Rookie-Spieler, die stiegen im Schnitt bei 115.000 € ein. Einige Veteranen treiben den Durchschnitt dann deutlich nach oben. Südkoreanische Legionäre sind mit 160.000 € Gehalt deutlich günstiger als der Schnitt von 240.000 €. In Europa spielen 8 südkoreanische Legionäre.

Wer verdient am meisten? Wie eigentlich vorher klar, ist der Spitzenverdiener auch der Mann der Region: Rasmus „Caps“ Winther, der Midlaner von G2. Caps gilt seit vielen Jahren als der Spieler, der Europa im Alleingang besser macht als die Konkurrenz-Liga aus Nordamerika.

Andere Top-Verdiener sind:

Hans Sama – Der ADC von G2

Humanoid – Der Midlaner von Fnatic

Larssen – Der Midlaner von Goue

Eloyoya – Der Jungler von KOI

Deutsche Regeln verhindern Kürzungen beim Grundgehalt

Was ist aus deutscher Sicht spannend? Offenbar konnten Teams die Gehälter der Profis im Vergleich zum letzten Jahr nicht so sehr senken, wie sie es gerne wollten, weil deutsche Regeln dies verhinderten. Doch die Regel seien Teams wohl umgegangen, indem sie Spielern die Prämien und Boni gekürzt hätten, nicht aber das Grundgehalt.

Was ist mit deutschen Spielern? Es gibt 5 Deutsche in der LEC. Von denen hat aber offenbar keiner eine so herausragende Stellung, dass er im Bericht namentlich erwähnt wird. Die bestbezahlten vom Namen her dürften BrokenBlade, der Top-Laner von G2, und Upset, der Botlaner von Fnatic, sein.

Supporter auch beim Gehalt ganz unten, Midlaner ganz oben

Was fällt besonders auf? Die wahrscheinlich spannendste Statistik zeigt das Durchschnitts-Gehalt der Rollen der Spieler. Hier bildet sich die inoffizielle Hierarchie in einem LoL-Team ab:

Der Midlaner ist immer noch klar der Star des Teams und verbindet mit 345.000 € im Schnitt mehr als doppelt so viel als die „undankbarste“ Rolle der Supporter

Jungle und ADC liegen mit 250.000 und 240.000 € im Mittelfeld

Der isolierte Toplaner bekommt im Schnitt 192.000 € – also schon deutlich weniger

Beim Supporter wird dann besonders stark gespart. Hier gibt es im Schnitt 168.000 €. Das könnte auch daran liegen, dass hochklassige Supporter in Europa Mangelware sind

Man glaubt, es liegt daran, dass Teams für ihre „Stars“ in der Midlane so viel ausgeben, dass dann gerne mal beim Support gespart wird. In Südkorea gibt es hingegen zwei Midlaner, die Kult- und Starstatus genießen: Keria und BeryL. Einen davon stellen wir euch in einem Artikel vor: 27-Jähriger ist 2-facher Weltmeister in LoL und das Kryptonit für T1, aber eigentlich ein chilliger Typ, der Genshin Impact liebt